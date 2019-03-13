Visa и Mastercard заблокировали карты "Еврофинанс Моснарбанка"

Visa и MasterCard приостановили членство российского "Еврофинанс Моснарбанка" в этих международных платежных системах. Это привело к блокировке карт банка за границей и в России. Об этом говорится на сайте "Еврофинанс Моснарбанка", который ранее попал под санкции США из-за связей с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время банк заменит клиентские карты VISA на карты российской платежной системы "Мир".

Министерство финансов США внесло российский "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список 11 марта в рамках расширения санкций в отношении Венесуэлы. Американские власти считают, что "Еврофинанс Моснарбанк" обслуживает операции венесуэльской нефтегазовой корпорации PDVSA, которая попала под санкции США в январе. Утверждалось также, что банк стал первым, начавшим работу с венесуэльской криптовалютой Petro.

Почти половиной акций российского банка владеет национальный банк Венесуэлы. Другие акционеры – структуры ВТБ и Газпромбанка.

Соединённые Штаты ввели санкции против PDVSA, чтобы лишить валютных поступлений режим президента Николаса Мадуро, которого США не считают легитимным главой государства.

Россия поддерживает Мадуро. На прошлой неделе было объявлено о переносе европейской штаб-квартиры PDVSA в Москву.