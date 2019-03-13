"Это изнасилование спорта". Успех России на Универсиаде – обман?

В Красноярске завершилась Универсиада-2019, и провластные СМИ радостно отчитались о феноменальном успехе российской сборной.

Между тем есть мнение, что триумф России был не вполне честным – по утверждению ряда блогеров и СМИ, на Универсиаду вместо любителей отправили профессиональных спортсменов, многие из которых числятся в вузах, но не посещают занятий.

​Кирилл Шулика

Универсиада в Красноярске завершена.

Россия - 112 медалей

Южная Корея - 14 медалей

Япония - 13 медалей.

Остальные меньше.

Что делать?

Извиниться:

- перед иностранными полулюбителями и любителями, некоторых из которых приехали за свой счет, а мы выставили против них призеров Олимпиад, Чемпионатов мира и Европы.

- перед своими представителями студенческого спорта, чьи места заняли профессионалы.

Потом об этом всем надо забыть, как о страшном сне, потому что оно нарушает спортивные принципы даже больше, чем допинг. Это изнасилование спорта.

В таком виде Универсиады не нужны, надо пересматривать правила и ставить в них защиту от дураков. А кто устроил этот ад со сборной России, вне всякого сомнения дураки.

Владимир Мозговой в "Новой газете" назвал Универсиаду "победным позорищем":

При желании можно сделать вывод, что студенческий спорт в нашей стране находится на таком уровне, который ни Штатам, ни Китаю, ни Германии, ни Японии и никому другому и не снился. То, что это не так, особенно доказывать не надо: у нас про возрождение студенческого спорта больше разговоров, чем дела.

Зато профессиональных спортсменов со студенческими билетами хватит не на одну сборную, на них и выезжаем.

<...> Над нами разве что в открытую не смеются, причем мы для этого делаем все.

<...> Универсиада проходит с размахом, болельщиков много, зрители радуются и машут флагами, чиновники докладывают о ежедневном пополнении медальной копилки. Все всё понимают, но с удовольствием играют в «голого короля».

О том, что победы стали результатом соревнования заведомо неравных спортсменов, пишет и Мария Железнова в "Ведомостях":

Такого успеха Россия добилась, выставив профессионалов против любителей. Такая политика – следствие мегасерьезного, политического отношения к спорту в нашей стране, где главное – не участие, а непременно победа и желательно – оглушительная.

"Пародией на спорт" считает подобные соревнования Алексей Авдохин, чье мнение публикует Sports.ru:

Россия, побеждая элитными спортсменами, не нарушает ни одного пункта правил. Да, они профессионалы, выступают за сборную и зарабатывают на жизнь спортом, но еще и студенты. А это главный критерий для выступления на Универсиаде. Не придерешься, даже если их студенческий – формальность, а в университете не встретить во время сессий. <...>

Очевидно, что нынешний формат Универсиады безнадежен и не несет никакого спортивного смысла. Когда чемпион мира выходит против студента-любителя – это уже не спорт, а истребление. Помните, как у Спилберга в «Войне миров» – не зовут же войной битву людей и мух.

На критиков обрушился журналист телеканала "Царьград" ​Юрий Пронько:

Вот уже сутки нахожусь под впечатлением от сообщений, в которых поливают грязью Универсиаду-2019 в Красноярске. Сегодня утром, открыв одно из ведущих деловых изданий страны, наткнулся на редакционную статью, которая не просто льет «ушат помоев» на российскую сборную на Всемирных студенческих играх в Сибири, а горюет над «бедными детьми» из других стран, против которых «злобная» Россия выставила профессиональных «дядек». Ни одного факта нарушения регламента (устава) Универсиады издание не приводит, а тупо вопит, что против детей выставили взрослых. Это ложь! И «коллеги» об этом знают…

Кому понадобилось выливать эту органику на головы российских спортсменов, которые показали великолепные результаты на прошедших Играх? Кто тот, простите, урод, заказавший пасквиль на тех, кто ради высоких спортивных достижений и чести СВОЕЙ СТРАНЫ жилы рвал, причем в буквальном смысле?!

У меня четкое ощущение, что нам, как в конце 80-х - начале 90-х, вновь пытаются внушить комплекс неполноценности. Дескать, мы не такие, как «цивилизованный мир» (цивилизованность определяют <геи>?), который проигнорировал красноярские Игры (еще одна ложь!), где коварные русские «облажались, выставив профессиональных взрослых спортсменов» (третий <залп> «праводорубов»). <...>

От всей души поздравляю победителей и призеров прошедших Всемирных зимних студенческих Игр! Универсиада в Красноярске стала настоящим праздником спорта, юности, воли к Победе.

Как бы не пытались очернить высокие достижения наших спортсменов, очевидно, что Россия – одна из ведущих спортивных держав мира!

Несколько менее эмоциональные аргументы в защиту российских медалей приводит главный редактор сайта "Чемпионат"​ Евгений Слюсаренко:

Тут сразу куча нюансов, если говорить всерьез, а не лозунгами. Во-первых, далеко не все наши соперники - обычные студенты. Азиаты (китайцы, корейцы и японцы) к Универсиадам давно относятся более чем серьезно, выставляя, как и мы, вторые-третьи составы с вкраплениями звезд. Это мы не берем ещё бывших советских - там от России не отстают.

Но и наши западные партнеры не так просты. Ладно, положим норвежцы, приехавшие сюда тем же составом сразу с чемпионата Европы по лыжному ориентированию (извините), могут быть и студентами - вид спорта тот еще. Но вот победивший сегодня итальянец Маттео Риццо - сильно сомневаюсь я, что это обычный студент, взявший по случаю медаль чемпионата Европы этого года по фигурному катанию. Или швед Расмус Врана, чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2018 по керлингу. Или немец Тобиас Мюллер, чемпион Красноярска в слоуп-стайле - на этапах Кубка мира дебютировал ещё три года назад, постоянно гоняется в Северной Америке, явно делает карьеру профессионального райдера, но целый год пропустил из-за травмы (быстрый гугл-транслейт его интервью в Германии перед отъездом в Красноярск: "Как вы находите баланс между учебой и спортом? - Так как Мюнхенский университет Людвига Максимиллиана (LMU) является школой-партнером для занятий спортом на высшем уровне, я имею большую свободу и не обязан посещать занятия. У меня часто есть возможность сдавать экзамены после моих путешествий. Я очень рад этому, потому что иначе это не сработало бы"). Ну офигеть какая разница между ним и нашими.

Это я только навскидку, особо искать не стал, а так еще с десяток бы вот таких чистых студентов легко нашел.

Второй момент. То, что мы регулярно используем Универсиады как обкатку второго-третьего составов - ну так это не Путин придумал, и даже не Мутко. Так было все 50 лет, что мы участвует в соревнования под эгидой ФИСУ. Ну вот такая у нас традиция - и в этой традиции мы не одиноки (см. азиатов). В конце концов, высшее физкультурное образование у наши спортсменов - тоже традиция, что ж теперь эти ребята - не студенты что ли? Студенты. Татьяна Анатольевна Тарасова выиграла Универсиаду в 1966 году, а диплом о высшем физкультурном образовании получила только в конце 70-х. И никто не пищал.

Ну и третий важный момент: если бы стран-членов ФИСУ что-то бы всерьез не устраивало в сложившемся за десятилетия положении дел, они бы давно подняли бучу. Да вроде всё устраивает - никогда никаких публичных заявлений в этой связи не было. Американцы в Красноярск привезли вторую по численности команду. Швейцарцы, австрийцы, шведы, норвежцы - я устал ждать, когда они на открытии пройдут по стадио, куча народу. И что - все они не знали про этот формат Универсиады? Не могли не знать. Но всё равно приехали. И буду дальше приезжать.

То есть, иронизировать над тем, когда наши занимают шесть первых мест - почему нет, это иногда правда смешно. Но когда эта ирония переходит в открытую злость и насмешку - это вот прямо токсичное фу.

Но те, кто защищает легитимность российских медалей, не объясняют, почему все-таки на красноярской Универсиаде возник такой невероятный перекос в медальном зачете – и это не первое спортивное мероприятие, с которым происходит нечто подобное.

Фаррух Юсуфий

В 2017 году в Ашхабаде проходили Азиатские игры в закрытых помещениях. Там Туркменистан, хозяева игр, тоже в медальном зачёте обыграли всех, включая Китай, Казахстан. При этом у туркменов в зачёте было 245 медалей, а у Китая 97.

О том, почему чиновники так любят проводить "студенческие" соревнования, пишет на "Немецкой волне" Федор Крашенинников:

Универсиада - это во всех смыслах идеальные соревнования для российских спортивных функционеров и пропагандистов. Количество разыгрываемых на них комплектов медалей впечатляет, а страна-организатор (особенно если это Россия или Китай) традиционно оказывается лидером по полученным наградам. Причем, с этим никто потом не спорит, не отбирает награды и не трясет допинговыми пробами!

Например, в 2013 году в Казани был разыгран 351 комплект медалей в 27 видах спорта, включая традиционную для тюркских народов борьбу на поясах "Куреш". В итоге Россия тогда получила 292 медали из которых 155 - золотые. Можно ли такое представить на классической Олимпиаде или каком-то крупном международном соревновании? Для сравнения, на предстоящей в этом же году летней Универсиаде в Неаполе будет разыграно всего 250 комплектов медалей в 18 видах спорта. Куда делись 9 видов спорта и какова реальная ценность 101 комплекта медалей, со всей серьезностью разыгранного в Казани - вопросы, на которые каждый сам может попытаться найти ответ.

Показное благоустройство, которое развернули в Красноярске местные власти, готовясь к Универсиаде, тоже вызвало в соцсетях насмешки.

​Красноярский бизнесмен Анатолий Быков в интервью Krasnews.ru заявил, что, по его мнению, четверть выделенных на Универсиаду денег "разошлась по карманам":

Та сумма, которая была первоначально выделена на Универсиаду, и конечная сумма отличаются в два раза. Мы видим, что люди хотели сделать бизнес на строительстве спортивных объектов, которые будут задействованы на Универсиаде. Они заработали серьезные деньги.

Чем в очередной раз пускать пыль в глаза, лучше бы потратили деньги на то, чтобы действительно изменить жизнь людей к лучшему – такого мнения придерживается в том числе и Алексей Навальный.