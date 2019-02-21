Падал синтепоновый снег. Как Красноярск готовится к Универсиаде

Жители Красноярска обсуждают в социальных сетях искусственный снег из синтепона, который организаторы Универсиады-2019 постелили на территории деревни для спортсменов. В пресс-службе Универсиады Радио Свобода подтвердили, что искусственный снег постелили "с эстетическими целями".

Запланированная на 2–12 марта Универсиада-2019, как и любое подобное спортивное мероприятие в России, не обошлась без классической "показухи". Неделю назад к приезду иностранных спортсменов здесь облагородили улицы с помощью срубленных елок, которые просто воткнули в металлические трубы, назвав это "краткосрочным благоустройством", сделали подсветку, за которую заставили платить жителей близлежащих домов, а также закрыли баннерами и заборами неприглядные дома, расположенные на пути из аэропорта в город (подробнее о том, как Красноярск готовился к Универсиаде, читайте в репортаже проекта "Сибирь.Реалии").

Впрочем, даже на этом фоне расстилка искусственного снега в городе, где зима еще далеко не закончилась, ночные температуры достигают –15 градусов, а снегопады продолжаются до сих пор, вызвала у красноярцев крайне бурную реакцию.

Подписчики паблика "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте", где также были опубликованы фотографии искусственного снега из синтепона, выдвинули свои версии произошедшего. Кто-то отнесся к такому решению с пониманием: под красивым белым синтепоном скрывается неприглядная смерзшаяся глина вперемешку с грязным снегом. Другие замечают, что уже к вечеру белый синтепон покроется слоем грязи: из-за обилия промышленных производств с вредными выбросами в атмосферу Красноярск является одним из самых неблагополучных с экологической точки зрения российских городов, в котором властям то и дело приходится вводить "режим чистого неба".

Деревня для спортсменов Универсиады-2019 расположена на территории кампуса Сибирского федерального университета. В пресс-службе учебного заведения журналистам сказали, что искусственное покрытие предназначено для утепления корней высаженных здесь елок. Журналисты сайта ngs24.ru съездили на территорию кампуса, действительно нашли там молодые ели с обмотанными синтепоном корнями и заявили, что никакого "полотна, имитирующего снег" не увидели.

В четверг вслед за журналистами издания к общежитиям СФУ отправился местный предприниматель Владимир Владимиров, ранее рассказавший СМИ, как работников красноярских учреждений культуры обязали ставить лайки под постами об Универсиаде. По его словам, огромное полотно, закрывающее грязный промерзлый снег, по-прежнему находится на своем месте. Как рассказал Владимиров Радио Свобода, при сохраняющихся в городе ночных температурах до минус 10–15 градусов высадка молодых елей не имеет никакого смысла. "Сейчас не сезон для таких посадок, корни не выживут, как их ни утепляй. К тому же никто не высаживает ни ели, ни их семена в снег, сезон для таких работ начнется через 1–1,5 месяца".

Радио Свобода удалось дозвониться до пресс-центра Универсиады. Сотрудница пресс-службы подтвердила, что искусственный снег на территории кампуса выложили не только для утепления корней деревьев, но и "с эстетическими целями". При этом она попросила не называть ее имени, не объяснив, с чем связана эта просьба.