За акцию памяти Немцова журналистку оштрафовали на 20 тысяч

Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал на 20 тысяч рублей главного редактора местного издания KozaPress Ирину Славину, признав её виновной в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает "Апология протеста".

24 февраля Славина прошла по Большой Покровской улице в центре города с портретом политика. Вместе с ней шли ещё несколько десятков человек, которые затем возложили на Театральной площади города цветы в память о политике. Славина настаивает, что это не было шествием, поскольку никто не выкрикивал лозунгов и не нёс плакатов. "Оказывается, чтобы пройти по Покровской с друзьями, я должна получить согласование", – написала задержанная на своей странице в Фейсбуке.

Журналистка была задержана 5 марта, на следующий день суд перенёс заседание на 13 марта.

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Следственный комитет продолжает поиск неустановленного заказчика преступления. Раз в год в феврале месяце в городах России проходят акции памяти Немцова. В 2019 году в Нижнем Новгороде местные власти не согласовали проведение марша памяти Немцова, шесть лет проработавшего губернатором Нижегородской области. При этом в городе открыли мемориальную табличку, посвящённую политику.