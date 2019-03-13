Жители России стареют быстрее жителей большинства стран в мире. Такой вывод можно сделать из исследования международной группы учёных, опубликованного в авторитетном медицинском журнале Lancet. Авторы исследования изучили, как быстро развиваются старческие заболевания у населения разных стран. Россияне стареют быстрее, чем жители 159 стран мира. Первыми на исследование обратили внимание журналисты издания The Bell.

Авторы исследования определили собственную методику определения скорости старения населения. Они подсчитали средний возраст, в котором люди начинают страдать от болезней, характерных для пожилых людей. В список таких заболеваний вошли 92 диагноза, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона, гипертонию, катаракту и глаукому.

Средний возраст в мире для развития старческих заболеваний — 65 лет. В России он гораздо ниже — 59 лет, отмечают авторы исследования. Это ниже пенсионного возраста, установленного для мужчин после реформы 2018 года, и ниже возраста старения, например, в Белоруссии, Индии, Индонезии, Южной Африке и Эфиопии.