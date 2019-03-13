Европарламент принял резолюцию о борьбе с российской пропагандой

Европейский парламент принял резолюцию с рекомендациями Совету ЕС и представителю Евросоюза по иностранным делам Федерике Могерини, направленными на противодействие пропаганде "со стороны России и других враждебных субъектов".

В частности, Европарламент рекомендовал "повысить осведомленность о дезинформационных кампаниях России", которые, по мнению депутатов, являются "основным источником дезинформации в Европе".

В документе предлагается разработать "юридические рамки как на уровне союза, так и на международном уровне, чтобы противостоять гибридным угрозам, кибервойне и информационной войне". Также Совету ЕС и главе дипломатии Евросоюза рекомендовано предусмотреть "адресные санкции в отношении ответственных за организацию и проведение таких кампаний" и "поддержать финансовыми и человеческими ресурсами" специализированные группы по защите от "политического вмешательства властей и стран, которые поддерживают российскую дезинформацию".

Отдельное внимание в документе уделяется защите выборов ЕС от постороннего вмешательства. В качестве примеров такого вмешательства приводятся "злонамеренное использование ботов, алгоритмов, искусственного интеллекта, троллей, фальсифицированного видео и поддельных аккаунтов в политических кампаниях". В рекомендациях указывается, что государства ЕС должны следить за тем, чтобы избирательные законы учитывали "потенциальные угрозы, проистекающие из кампаний дезинформации".

За резолюцию проголосовали 489 парламентариев, против – 148, ещё 30 – воздержались.

Ранее Европарламент принял документ, согласно которому Россия более не может считаться стратегическим партнером ЕС. В качестве причин были указаны аннексия Крыма, "прямое и опосредованное" участие в конфликте на востоке Украины, а также нарушение территориальной целостности Грузии и Молдавии.