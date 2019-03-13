Верховный суд утвердил приговор анархисту по делу о видео в Фейсбуке

Верховный суд России утвердил приговор анархисту Илье Романову, осуждённому по обвинению в призывах к терроризму.

В октябре 2018-го года Приволжский районный суд приговорил Романова к пяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, в мае 2017-го года Романов, находясь в тюремной больнице, опубликовал на странице в Фейсбуке видео под названием "Приглашение на джихад". Оперативники изъяли у анархиста телефон, с которого тот якобы опубликовал запись.

При этом во время суда главный свидетель обвинения, заключённый Сергей Журавлев, который лежал в одной палате с Романовым, неоднократно менял показания, а позже признался, что сотрудничал с оперативником управления ФСБ Егором Миточкиным. Романов настаивал, что дело было возбуждено в результате провокации Миточкина. Он также указал, что другой свидетель обвинения – заключённый Владимир Школьников – оговорил его в суде. По словам Романова, он находился с ним в тюремной больнице в разное время. Кроме того, анархист отметил, что на интернет-странице, на которой оперативники обнаружили противоправное видео, "больше нет ничего исламистского".

Теперь в общей сложности Романов проведёт в колонии строгого режима семь лет – к наказанию добавили срок, который подсудимый не отбыл по предыдущему делу по обвинению в незаконном обороте взрывчатки и покушении на теракт.

Первое дело на Романова возбудили в 2013-м году после того, как в сквере Нижнего Новгорода в его руках взорвалась самодельная петарда. В результате инцидента анархисту ампутировали левую кисть и часть предплечья. Следствие сочло, что Романов готовил теракт. По этому делу он также не признал свою вину и настаивал на его фабрикации ФСБ. Тем не менее, в 2015-м году Романова приговорили к девяти годам лишения свободы.