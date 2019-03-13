Дональд Трамп запретил полеты самолета "Боинг-737 MAX" в США

Президент США Дональд Трамп поручил приостановить полеты самолетов модели "Боинг-737 MAX". Решение было принято после того, как органы авиабезопасности США отказались запрещать полеты этого самолета. Президент США ранее раскритиковал новые модели самолетов, которые, по его мнению, слишком сложны в управлении.

В среду также стало известно, что бортовые самописцы с разбившегося в Эфиопии самолета "Боинг-737 MAX 8" будут отправлены в Германию для анализа записи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя "Эфиопских авиалиний".

Решение передать другой стране черные ящики было принято после того, как эфиопские эксперты не смогли расшифровать записанные в них данные. Среди потенциальных стран рассматривались США, Франция, и Германия.

Как сообщает издание Fortune, в Эфиопии отвергли возможность отправить регистраторы в США. Это решение было вызвано тем, что авиакатастрофа прошла с участием самолета американского производства. В Эфиопии опасались, что из-за этого расследование не могло бы быть объективным.

Ранее агентство Bloomberg оценило возможные потери компании Boeing из-за авиакатастрофы в 57 миллиардов долларов. В основном потери связаны с возможным отказом нескольких крупных авиалиний от покупки самолетов модели "Боинг-737 MAX 8".

От сделки с компанией Boeing на сумму более 20 миллиардов долларов якобы собираются отказаться индонезийская Lion Air, утверждает Bloomberg. Кроме того, российская Utair попросила приостановить поставки "Боинг-737 MAX 8", а "Вьетнамские авиалинии" пересмотрят крупную сделку с компанией Boeing.

10 марта "Боинг-737 MAX 8" потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами катастрофы стали 157 человек. В октябре в Индонезии разбился самолёт этой же модели. Тогда погибли 189 человек. Оба раза самолёты упали на землю спустя несколько минут после взлёта.

Ряд стран после этого ввели запрет на полёты самолётов этого типа. Речь идёт в том числе о всех странах Евросоюза, Турции, Китае, Канаде, Австралии и Индонезии. С 13 марта полёты "Боинг-737 MAX 8" приостановила российская авиакомпания S 7 Airlines, но в России полеты этой модели самолетов не запрещались. Не вводить такой запрет также решили органы авиабезопасности США.