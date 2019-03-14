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СМИ: Швеция требует выслать дипломата РФ из-за шпионского скандала

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Министерство иностранных дел Швеции потребовало выслать из страны российского дипломата, которого власти страны подозревают в шпионаже. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник. В МИД вызвали посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева. От него потребовали добровольно выслать из Швеции подозреваемого в шпионаже подчинённого. Представитель шведского МИДа Патрик Нильссон подтвердил, что российский посол был вызван из-за деятельности одного из дипломатов.

Ранее сообщалось, что 26 февраля полиция безопасности задержала в Стокгольме подозреваемого в незаконной разведывательной деятельности. Его имя не раскрывается.

По предварительным данным, задержанный был завербован агентом российской разведки, который работал под дипломатическим прикрытием. В Швеции подозреваемый занимался информационными технологиями, представляющими интерес для иностранной разведки. В Стокгольме не исключают, что он начал свою деятельность в 2017 году.

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