Шаманов, которые сожгли верблюдов, оштрафовали на 3 тыс. рублей

В городе Ангарске Иркутской области религиозную организацию шаманов, которые в феврале сожгли пять верблюдов "для укрепления России", оштрафовали за то, что они привезли животных из Бурятии без разрешения ветеринарной службы. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам руководителя организации Артура Цыбикова, штраф в 3 тысячи рублей шаманы уже заплатили. Игнорирование ветеринарных требований Цыбиков объяснил спешкой – верблюды для жертвоприношения нужны были "срочно".

21 февраля в Иркутской области бурятские шаманы на глазах 500 человек сожгли пять верблюдов. Они объявили это ритуалом жертвоприношения для укрепления России и ее народов. Видео церемонии они выложили на ютуб. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол заявил, что не разрешал сжигать верблюдов в Иркутской области, назвав это "инициативой шамана из Ангарска Артура Цыбикова". В ответ на критику ритуала Цыбиков заявил, что верблюды не были сожжены заживо, перед сожжением их забили. Шаман сослался на то, что так же поступает и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, имея в виду мусульманский праздник Курбан-байрам.

11 марта полиция города Ангарска отказалась возбуждать уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными". Полицейские не нашли состава преступления в действиях шаманов.