Росавиация закрыла небо России для самолётов "Боинг 737 MAX"

Росавиация ввела запрет на полеты в воздушном пространстве России самолетов "Боинг 737 MAX". Запрет будет действовать до особого указания. Об этом в четверг сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

Накануне компания Boeing рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США временно приостановить полеты всего авиапарка самолётов модели 737 MAX после того, как такое поручение дал США Дональд Трамп. Запрет на полеты будет сохраняться до результатов расследования крушения самолета в Эфиопии.

Ранее FAA потребовало от авиастроительного концерна Boeing модернизировать автоматическую систему управления "Боингом-737 MAX 8". Нововведения станут обязательными не позднее апреля 2019 года, говорится в пресс-релизе ведомства.

10 марта "Боинг-737 MAX 8" потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами катастрофы стали 157 человек. В октябре в Индонезии разбился самолёт этой же модели. Тогда погибли 189 человек. Оба раза самолёты упали на землю спустя несколько минут после взлёта.

Авиакомпании по всему миру временно отказываются от эксплуатации"Боинга-737 MAX".Кроме того, ряд стран закрыли своё воздушное пространство для самолётов этого типа.

В четверг авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила, что бортовые самописцы с разбившегося "Боинга 737 MAX 8" отправлены для расшифровки в Париж.

Решение передать "черные ящики" другой стране было принято после того, как эфиопские эксперты не смогли расшифровать записанные в них данные. Как сообщает издание Fortune, в Эфиопии отвергли возможность отправить регистраторы в США - страну производителя самолёта, из-за опасений, что расследование может быть не объективным.