Яшин обвинил прокуратуру в давлении на пансионат, где живёт его бабушка

Оппозиционный политик Илья Яшин обвинил Красногорскую городскую прокуратуру в давлении на пансионат для пожилых людей, в котором живёт его бабушка. У себя в Фейсбуке Яшин написал, что сегодня в учреждение позвонила помощник прокурора и стала угрожать проверками и "уничтожением бизнеса" в случае, если его бабушку не выселят.

По словам Яшина, на прошлой неделе в пансионат приходил полицейский и советовал администрации отказать в обслуживании "этой Яшиной", чтобы "не было проблем". В учреждении тогда ответили, что не хотят "играть в политические игры" и попросили больше не обращаться с такими предложениями.

В прокуратуре пока не прокомментировали заявление Ильи Яшина.

В марте прошлого года на сайте Life.ru, а затем и на телеканалах ТВЦ и НТВ были опубликованы сюжеты о бабушке Яшина, которую он, как утверждается, "сдал в дом престарелых". Сам политик в ответ обвинил мэрию Москвы в организации кампании в СМИ по его дискредитации. Яшин тогда подчеркнул, что его больная бабушка была устроена в подмосковный пансионат, что "позволило улучшить ее психологическое состояние и продлить жизнь".

По словам Яшина, съемочные группы проникли в пансионат после того, как власти надавили на его директора.