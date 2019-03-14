Суд вновь отклонил иск сторонницы Навального против "ВКонтакте"

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вновь отклонил иск сотрудницы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает объединённая служба судов города. Активистка жаловалась на незаконную передачу полиции сведений о частной жизни.

В прошлый раз Смольнинский суд отклонил иск, сославшись на его несоответствие формальным требованиям. В январе Санкт-Петербургский городской суд обязал предыдущую инстанцию рассмотреть иск повторно.