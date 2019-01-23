В Петербурге суд обязали принять иск активистки против "ВКонтакте"

Санкт-Петербургский городской суд обязал суд предыдущей инстанции принять иск сотрудницы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает правозащитная организация "Агора", адвокат который представляет интересы активистки.

Чанышева жаловалась на незаконную передачу полиции сведений о частной жизни, но Смольнинский районный суд в декабре отклонил её иск якобы из-за несоответствия формальным требованиям.