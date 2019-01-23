В Петербурге суд обязали принять иск активистки против "ВКонтакте"

Санкт-Петербургский городской суд обязал суд предыдущей инстанции принять иск сотрудницы штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой к социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает правозащитная организация "Агора", адвокат который представляет интересы активистки.
Чанышева жаловалась на незаконную передачу полиции сведений о частной жизни, но Смольнинский районный суд в декабре отклонил её иск якобы из-за несоответствия формальным требованиям.
- В иске, поданном 31 октября, Чанышева требовала от "ВКонтакте" возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей из-за разглашения её личной информации правоохранительным органам.
- Сотрудники полиции, сославшись на законы "О полиции" и "Об оперативно-розыскной деятельности", потребовали раскрыть время и дату создания страницы Чанышевой, личные данные при регистрации, IP-адрес. После этого МВД передало эти сведения в Роскомнадзор, который оштрафовал Чанышеву за нарушение закона "О персональных данных".
- Активистка считает, что представители "ВКонтакте" нарушили закон, так как соцсеть может передавать полиции данные только в случае расследования уголовного дела или проверки поданного заявления.
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