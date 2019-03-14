Вынесен приговор по делу о статуе "Родина-мать зовёт!" в зелёнке

Суд в Волгограде оштрафовал на 200 тысяч рублей координатора регионального штаба Алексея Навального. Алексея Волкова признали виновным в публичном осквернении символов воинской славы. Поводом для уголовного преследования стала публикация картинки, на которой лицо памятника "Родина-мать зовёт!" в Волгограде с помощью фотофильтра окрашено в зелёный цвет.

Изображение было опубликовано весной 2017 года после одного из нападений на Навального, когда политика облили зелёнкой. Позднее его удалили из группы в соцсети "ВКонтакте", а активисты принесли извинения. Они также утверждают, что картинка была опубликована не Волковым, а одним из волонтеров штаба Навального.

Изначально Алексея Волкова обвинили в реабилитации нацизма.