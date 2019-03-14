В Нью-Йорке убит предполагаемый глава криминального клана Гамбино Франческо Кали. Он был одним из руководителей так называемых Пяти семей — крупнейших кланов итальянской мафии, контролирующих криминальную жизнь мегаполиса. В последний раз босса одного из семейств убивали в 1985 году, пишет The New York Times.

53-летнего мафиози застрелили у входа в собственный дом на Стейтен-Айленде в ночь на четверг. В него выстрелили шесть раз, полиция разыскивает синий пикап, на котором мог скрыться преступник. Семья Гамбино была одним из самых влиятельных преступных кланов в США с 30-х годов XX века, но в 90-е годы многие её руководители были арестованы, напоминает The New York Times. В то время семью возглавлял Джон Готти, заказавший в 1985 году убийство своего предшественника на посту лидера семьи — Пола Кастеллано. В 1992 году Готти был осуждён на пожизненный срок и в 2002 году умер в камере от рака.

Кали возглавил семью в 2015 году, пишет New York Post. Он был связан с сицилианской Коза Нострой, пополнил семью молодыми иммигрантами из Италии и сфокусировался на торговле героином и опиатами, рассказывали ранее источники издания. Он был осуждён только один раз, в полиции изданию рассказали, что погибший был "боссом старой школы" — ведущим неприметный образ жизни.

Убийство Кали произошло в тот же день, когда суд в Нью-Йорке оправдал босса и консильери (старшего советника) семьи Бонанно Джозефа Каммарано-младшего, известного как Джо Си и Джона "Хряка" Дзанкоккио, обвиняемых в рэкете и вымогательстве. На прошлой неделе в тюремной больнице в Северной Каролине умер 85-летний Кармине Персико, много лет возглавляший семью Коломбо.