Госдума одобрила в третьем чтении поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, вводящие новую статью в УК. Она предполагает наказывать за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента. Таки людям будут грозить от 8 до 15 лет заключения.
Принятый закон выводит в отдельный состав преступления участие в собраниях преступного сообщества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей. Кроме того, ужесточается наказания за участие в организованных преступных сообществах.
Поправки в феврале внёс в парламент президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к документу утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности.
Эксперты предупреждают, что формулировки нового закона могут коснуться не только организованной преступности, но и людей, осуждённых за экономические преступления – зачастую квалифицируемых следственными органами как создание преступного сообщества.
- "Носители высшей высшего положения в преступной иерархии" в России зачастую называют себя "ворами в законе". По оценке специализирующегося на освещении их жизни издания "Праймкрам", сейчас такой титул носят около 430 человек, из них 70 живут в России.
- В 2004 году в Грузии принят закон, разрешающий привлечение к ответственности только за признание принадлежности к воровскому миру. За признание себя "вором в законе" человек мог быть осуждён на срок до 8 лет (позднее — до 10 лет). Закон критиковался правозащитниками, обращавшими внимание, что приверженность какой-либо идеологии (в данном случае — воровской) не должна считаться преступлением.
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