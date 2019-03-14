Госдума одобрила в третьем чтении поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, вводящие новую статью в УК. Она предполагает наказывать за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента. Таки людям будут грозить от 8 до 15 лет заключения.

Принятый закон выводит в отдельный состав преступления участие в собраниях преступного сообщества. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет и штраф до одного миллиона рублей. Кроме того, ужесточается наказания за участие в организованных преступных сообществах.

Поправки в феврале внёс в парламент президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к документу утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности.

Эксперты предупреждают, что формулировки нового закона могут коснуться не только организованной преступности, но и людей, осуждённых за экономические преступления – зачастую квалифицируемых следственными органами как создание преступного сообщества.