Женщина в маске. Ольга Свиблова. Эфир в 21:05

В новом выпуске «Культа личности» – директор Московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 16 марта 2019 года в 21.05
Леонид Велехов беседует с влиятельным российским искусствоведом Ольгой Свибловой
В новом выпуске «Культа личности» – директор Московского Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 16 марта 2019 года в 21.05
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