Партия "спонсора войны в Донбассе". Что ждет СР с Малофеевым

В партию "Справедливая Россия" вступил Константин Малофеев, основатель телеканала "Царьград", тесно связанный с бывшей верхушкой "ДНР" - в прессе его любят называть "православным миллиардером" и "главным спонсором Русской весны" (Малофеев объявлен в розыск МВД Украины по подозрению в создании вооруженных формирований).

Люся Штейн

Спонсор войны на Донбассе Малофеев делает свою партию на базе «Справедливой России».

Глеб Черкасов

В истории с приходом Константина Малофеева в "Справедливую Россию" много прекрасного.

Но еще одно прекрасное только впереди - прямо вижу господина Малофеева в партийной делегации на каком-нибудь слете Социнтерна.

Или прием социнтерновской делегации силами господина Малофеева.

Или господина Малофеева прочно держащего в кулаке гвоздику

на самом деле в ближайший год будет много замечательного и удивительного, но этот сюжет сам по себе примечателен

"Коммерсантъ" предполагает, что теперь "эсеры" могут объединиться с партией "Родина":

По данным “Ъ”, 21 апреля партийцы намечают внеплановый съезд, на котором могут быть внесены поправки в устав, упрощающие объединение «с патриотическими партиями». Сам господин Малофеев может быть избран зампредом новой структуры, ее лидером останется Сергей Миронов. Съезд может стать первым шагом к переменам в «Справедливой России». Вторым может стать слияние с «Родиной» и назначение ее лидера депутата Госдумы Алексея Журавлева на руководящую должность новой партии.

Депутат от "Справедливой России" Олег Шеин в комментарии BFM.ru заявил, что "политическая начинка" партии должна сохраниться в неизменном виде:

— Что думаете о возможности слияния с «Родиной»? Не получится, что партия сменит не только название, но и идеологию?

— Вот это как раз ни в коем случае недопустимо.

Есть, впрочем, мнение, что СР была достаточно безликой.

Александр Морозов

о-о-о, какой мрак! Миронов продал кусок "Справедливой России" Малофееву. В 2006 году - боже, как бескрайня русская политическая история - он уже продавал кусок Бабакову (партия "Родина"). В русском политическом языке (вниманию нашего семинара, так сказать) закрепилось много евангельских выражений и в том числе фраза из 2-го послания апостола Петра (вниманию служб генерирования рекламы): "как пес возвращается на свою блевотину". Давайте в этой связи сегодня дружно прочитаем 2-е послание...

Аббас Галлямов

Это партия, у которой нет идеологии и нет харизматичного лидера. Она всегда проходила в парламент исключительно благодаря расположению к ней Кремля. Ей всегда давали место в публичном пространстве, таскали во все эфиры. Соответственно, какое-то количество людей голосовало за эту партию просто по причине ее низкого антирейтинга. Со «Справедливой Россией» что-то надо делать. Это понимают сами справоросы, это же понимает и Кремль. Потому что если еще и «Справедливая Россия» сейчас растворится, вообще тогда останутся, по сути, только КПРФ и «Единая Россия» в политическом пространстве. Это приведет, во-первых, к массовому притоку избирателя к КПРФ, которая станет единственной оппозицией. Во-вторых, такой маленький выбор разозлит и избирателя. Избиратель будет очень недоволен, и возрастут антисистемные настроения.

Большинство комментаторов, впрочем, уверены, что идеологической трансформации не избежать. Предположения о том, какой она будет, во многом отталкиваются от взглядов Константина Малофеева, которые он, в частности, постоянно высказывает в собственной программе "Идеократия" на телеканале "Царьград". Ряд цитат приводит МК:

«Демократия — это совершенно фейковый строй... При республиканской демократической форме правления процветание народа России невозможно.

А вот если Советский Союз плюс церковь и плюс монарх — будет замечательное государство... Мы православные. Это первое. Второе — мы Империя. Если мы научимся себя осознавать, во-первых, православными, во-вторых, жителями Империи — у нас все станет на свои места.

Осознание того, что Россия является Империей, дает нам лекарство от всех болезней. От болезни национализма. Потому что Империя — это не национальное государство. От болезни бюрократизма. Потому что в империи правят не чиновники, в Империи правит император».

Константин Калачев

Самодержавие, православие, справедливость. Наконец-то в России появится настоящая монархическая партия. И не надо скорбеть по "Справедливой России". Уж умерла, так умерла. На её могиле православный бизнесмен Малофеев возведет патриотическую часовню. Россия - Родина царей.

Мышь в овощном

Объединение Родины с СР и еще несколькими партиями, это в том числе и ответ на вопрос, кого будет финансировать Малофеев и не только. Мягкая, но большая версия пусть уже не совсем самодержавного, но ультра консервативного проекта. На этом фоне Единая Россия будет выглядеть крайне либеральной партией, несмотря на Турчака, Яровую и других.

Темник

Реконструируем предысторию по мотивам инсайдов наших коллег. Сначала Малофеев пытался пролезть в Госдуму через партию «Родина» — не вышло. Затем «продавал» АП движение «Двуглавый орёл» — снова неудача. В итоге ему подсказали, чтобы реализовывал политические амбиции через «Справедливую Россию».



Таким образом, Малофеев станет драйвером преобразований СР, спонсором её интеграции с «Родиной» и другими партиями. Видоизменённые эсеры будут управляемым экспериментальным проектом, который должен удовлетворить растущий запрос общества на новую левопопулистскую партию.

Павел Голод на сайте Давыдов.индекс называет то, что может в итоге получиться, национал-социалистическим коктейлем:

С учетом того, что К. Малофеев является одним из идеологов и спонсоров доктрины и практики «русского мира», итоговый продукт политического спаривания СР и “православного олигарха” может иметь внешние признаки некоего «лайт национал-социализма», что, кстати, не означает автоматически нечто плохое.

В сегодняшних реалиях кризиса российского консерватизма (что, в частности, проявляется в падающем рейтинге “Единой России”) заметный успех у населения нашей страны могут иметь концепции “русского социализма”. И союз К. Малофеева с СР такой концепт вполне способен общественному мнению предложить, вправе ожидая в ответ достаточно благосклонной реакции избирателей. <...>

Присоединение к этому тандему “социал-патриотической” партии “Родина” приведет не только к давно назревшему ребрендингу “Справедливой России” (которая после этого станет, по сути, Партией русского социализма), но встряхнет привычные электоральные расклады в преддверии Единого дня голосования (ЕДГ). Представляется, что новый жгучий политический “коктейль” может прийтись по вкусу многим избирателям, разочаровавшимся в сервильном патриотизме “Единой России” и затянувшейся клоунаде ЛДПР.

О том, как могла бы выглядеть Дума с партией Малофеева и Бородая, рассуждает ​Александр Морозов:

Допустим, выборы в Госдуму-2021 перенесут с сентября на март (коммунисты предлагали, возможно, АП поддержит). Это означает, что осталось всего-ничего. Этот 2019 год - считай уже кончился: сейчас Пасха, потом летние каникулы - и осенью все должны обозначить, какое решение они приняли относительно этих выборов. И потом - один год подготовки - и вот уже выборы.

Если, как говорят в кулуарах - Малофеев, Дугин, Бородай (а, напрашивается, взять им в список и Прилепина) идут по спискам Справедливой России и заходят в парламент (а куда им еще деваться?! кстати говоря), то тут мы имеем красивое правое крыло.

Встает вопрос: как же Кириенко-Харичев-Новиков сконструируют второе крыло - либеральное? Тут имеется три "либеральные заявки": "телевизионные либералы" (Гозман-Станкевич), "рублевские либералы" (Собчак-Богомолов), "крымнаш-либералы" (Кашин-Потупчик- Баронова). Все это очень слабо выглядит. Навальному, Гудкову АП не даст участвовать в выборах, это очевидно. Раз уж даже в 2019 году губернатора СПб можно избрать только никого не допуская, даже Оксану, потому что "любой кандидат" - это уже "второй тур". Из либертарианцев ничего не сделаешь - это кисель. Да и АП уже не успеет по времени.

На месте Харичева я бы настойчиво предлагал Шульман выдвигаться. Шульман - "правильная собчак". У собчак все-таки "истерический либерализм". А у Шульман - "терапевтический либерализм". Это очень хорошо работает.

И если с одного края в думу входит малофеев, а с другого шульман - то и получается красивая, сбалансированная схема (представительство "маргиналов" имеется и выглядит культурно).

Конспирологи в Telegram пытаются строить теории по поводу того, кто будет "рулить" политическими силами при новом раскладе.

TVmoscow

Все долго думали, что делать с уже воняющей трупным запахом Справедливой Россией, но разгадка пришла. Ротенберги играют в слияние Справедливой с Патриотами. Ковальчуки думают над новой партией во главе с Иваном Ургантом. Навальный на днях проведёт очередной съезд своей партии (но почему-то делает это в Псковской области).

Партия Перемен провела второй съезд. Такое ощущение что нас давят сильнее всех, и партия не вписывается в картину будущего которую рисует себе АП. Но мы знаем что делать, а главное умеем работать на результат. Посмотрим кто кого!)

НЕЗЫГАРЬ

Медведев-Патрушев-Вайно (Чемезов) - ЕР

Вайно-Ярин-Володин- КПРФ, ЛДПР

Кириенко-ОНФ

Ковальчуки-партия Урганта

Ротенберги-Малофеев - СР

Патрушев (Явлинский)-Сечин(Артемьев)-Яблоко

Силовики-Навальный

Другие сомневаются в том, что новую партию ждет успех у избирателей.

Алексей Макаркин

Миронов в течение всех этих лет позиционировал себя как левоцентрист, но единственный взлет «эсеров» (на думских выборах 2011 года) был связан не только с удачным предвыборным пиаром, но и с голосованием за партию либерального электората. Однако уже на президентских выборах 2012 года этот избиратель перешел к ментально более близкому Прохорову. А после исключения Гудковых и реакционных инициатив Мизулиной либеральный избиратель больше не мог вернуться к «эсерам».



Теперь Миронов будет стремиться заручиться поддержкой избирателя патриотического. Но тут есть две проблемы. Во-первых, как всякий идеологический избиратель, «патриот» очень внимателен к прошлому политиков, за которых голосует. И здесь Миронов вряд ли вызовет у него доверие. Во-вторых, сам патриотический лагерь расколот – и вряд ли Миронову с Малофеевым удастся его собрать. Полковник Стрелков, например, демонстративно продает за миллион рублей медаль за присоединение Крыма, которую вручал ему его бывший работодатель Малофеев. Сейчас Малофеев остается лоялистом, а Стрелков стал оппозиционером и критикует власть за нерешительность в украинском вопросе. И подобных конфликтов очень много.

Игорь Молотов

От себя скажу, что более ущербной комбинации придумать и нельзя. Собрать политических неудачников и одного кидалу - это успех.



Справедливая Родина, божеж ты мой.

В конечном итоге все это не более чем имитация политического разнообразия, считают многие комментаторы.

Евгений Гладких

православный бандит и спонсор террористов быстро превратит партию в придаток сливного вЕдРа.