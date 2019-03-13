Российский бизнесмен и основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев вступил в партию "Справедливая Россия" и может стать заместителем её председателя. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников издания, принятие Малофеева в партию состоялось 12 марта. На мероприятии бизнесмен объяснил своё решение тем, что ему "всегда были близки идеи справедливости". Члены президиума "Справедливой России" не стали сообщать другие подробности сотрудничества с Малофеевым в присутствии журналистов.

При этом источники "Коммерсанта" утверждают, что 21 апреля состоится внеплановый съезд "Справедливой России". На нём – помимо избрания Малофеева на новый пост – могут быть внесены поправки в устав, упрощающие объединение "с патриотическими партиями". Собеседники издания называют это первым шагом к переменам в партии.

Вторым может стать "слияние" с партией "Родина", лидер которой Алексей Журавлёв займёт высокий пост в новом политическом объединении, заявил один из источников газеты. Саму партию на съезде могут переименовать, например – в "Справедливую Родину" или "Нашу Россию".

Официальных комментариев Малофеева и руководства "Справедливой России" пока нет, уточняет "Коммерсантъ".