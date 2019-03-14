Британский парламент отверг отсрочку Брекзита для нового референдума

Парламент Великобритании проголосовал против поправки об отсрочке даты Брекзита при условии проведения повторного референдума. Поправку поддержали 85 депутатов, против высказались 334.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее заявила, что выступает против этой и других поправок, за которые сегодня голосуют депутаты. Глава правительства пообещала, что отвергнет собственное предложение о переносе даты Брекзита с 29 марта на более поздний срок.

Накануне парламент проголосовал против выхода без соглашения. Кроме того, была принята поправка, запрещающая Великобритании выходить Евросоюза без договорённостей об условиях.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.