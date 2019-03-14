Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Британский парламент отверг отсрочку Брекзита для нового референдума

Смотреть комментарии

Парламент Великобритании проголосовал против поправки об отсрочке даты Брекзита при условии проведения повторного референдума. Поправку поддержали 85 депутатов, против высказались 334.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее заявила, что выступает против этой и других поправок, за которые сегодня голосуют депутаты. Глава правительства пообещала, что отвергнет собственное предложение о переносе даты Брекзита с 29 марта на более поздний срок.

Накануне парламент проголосовал против выхода без соглашения. Кроме того, была принята поправка, запрещающая Великобритании выходить Евросоюза без договорённостей об условиях.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG