Британский парламент проголосовал против выхода из ЕС без соглашения

Британский парламент проголосовал против выхода из Евросоюза без соглашения с ЕС. Голосование в Палате общин транслировал канал "Би-би-си". За выход из ЕС без соглашения проголосовали 308 депутатов, против — 312.

Решение выйти из ЕС было принято на референдуме в Британии около трёх лет назад, датой Брекзита было назначено 29 марта 2019 года. Соглашение с Евросоюзом об условиях такого выхода правительство Терезы Мэй разрабатывало почти два года, однако накануне оно было повторно отвергнуто парламентом.

В четверг Палата общин должна провести ещё одно голосование — о переносе срока Брекзита на более поздний срок. Представители ЕС, однако, утверждают, что Лондон должен предоставить серьёзное обоснование для такого переноса и чёткий план действий. В конце мая состоятся выборы в Европарламент, и участие в них Великобритании создаст сложную правовую коллизию.

Источники Би-би-си в Консервативной партии не исключают, что правительство Мэй, попросив ЕС об отсрочке, снова вынесет на голосование все тот же проект соглашения о выходе, в надежде, что нужное число депутатов изменит своё мнение. В качестве альтернативных вариантов британские СМИ называют досрочные выборы или добровольную отставку Терезы Мэй и формирование нового правительства.

По данным социологической компании YouGov, 49 процентов британцев считают, что выход страны из ЕС надо перенести с 29 марта на более поздний срок. Против – 34 процента. Остальные опрошенные не имеют твердого мнения. Выход без соглашения с ЕС поддерживают только 20 процентов респондентов.