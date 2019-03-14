Отказ возбудить дело об избиении фотографа "Медиазоны" признали незаконным

Дзержинский суд Санкт-Петербурга признал незаконным отказ сотрудников МВД возбудить уголовное дело в отношении сотрудников скорой психиатрической помощи, избивших фотокорреспондента издания "Медиазона" Давида Френкеля в отделе полиции.

Это произошло после того, как в среду Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Френкеля на "бесчеловечное и унижающее достоинство обращение" и "отсутствие эффективных средств правовой защиты".

Судья Дзержинского суда обязал руководство отдела дознания МВД по Центральному району Санкт-Петербурга устранить допущенные нарушения, отметив, что дознаватель полиции даже не попытался провести проверку, на необходимость которой указывала прокуратура при отмене прошлого решения об отказе.

В свою очередь, адвокат Френкеля Виталий Черкасов подчеркнул, что за два с лишним года после инцидента в отделе полиции его подзащитный даже не был опрошен. Также не была изучена видеозапись с камеры наблюдения, которая опровергает доводы медиков о том, что при их появлении Френкель проявил агрессию и пытался их ударить.

В декабре 2016 года Давид Френкель был избит в 78-м отделе полиции Санкт-Петербурга. В отдел его доставили после протестной акции активистов ЛГБТ, которую он освещал. Там с ним попытались провести профилактическую беседу, от которой Френкель отказался, после чего один из сотрудников полиции вызвал скорую психиатрическую помощь, чтобы "успокоить" задержанного.

На видеозаписи с камеры наблюдения запечатлено, как трое врачей, применяя силу к спокойно сидевшему Френкелю, привязывают его к стулу, а один из медиков хватает фотографа за шею.

По словам журналиста, в результате он получил порезы, ссадины на руках и синяк на шее.

Позже полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении дела в отношении врачей по статье "побои". В свою очередь, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских, а российский суд признал это решение обоснованным.