Парламент Британии проголосовал за отсрочку выхода страны из Евросоюза

Британский парламент проголосовал за отсрочку выхода из Евросоюза. Голосование в Палате общин транслировалось каналом BBC. За отсрочку проголосовали 412 депутатов, против — 202.

Ранее на сегодняшнем заседании депутаты проголосовали против проведения повторного референдума о Брекзите в ближайшее время.

Изначально Брекзит был назначен на 29 марта 2019 года. Однако за две недели до этой даты правительство Терезы Мэй и депутаты Палаты общин не могут договориться об условиях, на которых королевство покинет Евросоюз. Соглашение правительства с ЕС разрабатывалось почти два года, однако дважды провалилось на утверждении депутатами.

Правительство Терезы Мэй утверждает, что задержка Брекзита может быть небольшой — до 30 июня. Однако для этого парламент должен до 20 марта одобрить соглашения, достигнутого между правительством и ЕС. Накануне парламент проголосовал против выхода без соглашения. Кроме того, была принята поправка, запрещающая Великобритании выходить Евросоюза без договорённостей об условиях.

На следующей неделе Тереза Мэй в третий раз попытается провести через парламент своё соглашение с Евросоюзом. Если это в очередной раз не удастся, выход из Евросоюза будет отложен на дальний срок, и Великобритании придётся принять участие в выборах в Европарламент в мае. Кроме того, страны Евросоюза должны утвердить новую дату выхода Великобритании из ЕС.

На дебатах в четверг депутаты обсуждали возможность проведения нового референдума о выходе из ЕС. Инициативу поддерживают некоторые депутаты, однако против этого выступает как правительство Терезы Мэй, так и теневой кабинет министров, сформированный оппозицией, сообщает CNN.