Ракета-носитель "Союз" с экипажем из трёх человек стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" запущена с космодрома Байконур. Об этом сообщают Роскосмос и американское агентство NASA.

На борту корабля к Международной космической станции (МКС) отправились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Стыковка с МКС запланирована на 15 марта.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на Центр управления полётами сообщает, что стартовавший космический корабль функционирует штатно. Он занял орбиту, батареи раскрылись.

Овчинин и Хейг в октябре прошлого года вылетели к МКС на ракете "Союз МС-10". Во время полёта произошла нештатная ситуация. Экипаж совершил аварийную посадку в казахстанской степи. Комиссия, расследовавшая причину аварии, сообщила, что причиной аварии стала деформация датчика разделения первых двух ступеней ракеты. Согласно выводам, датчик повредили при демонтаже на Байконуре.