Суд приостановил строительство завода на берегу озера Байкал

Суд приостановил строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. Решение принято после того, как были обнаружены нарушения при проведении общественных слушаний и государственной экспертизы строительства, а также следы нефтепродуктов на стройке.

Завод на берегу Байкала для экспорта питьевой воды в Китай и другие страны строит китайская компания.

Против стройки выступают местные жители. Они считают, что это нанесёт значительный ущерб Байкалу. Петицию с требованием остановить строительство завода сайте Change.org подписали более 900 тысяч человек.

Стилист и певец Сергей Зверев, выросший в прибайкальском поселке Култук, провел в Москве на Красной площади одиночный пикет против строительства завода. "Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? 🌊🌊🌊 Хватит уничтожать природу!!! ‼️‼️‼️" – подписал свое фото на фоне Кремля Зверев.

Премьер Дмитрий Медведев 13 марта заявил, что поручит проверить проект завода на соответствие самым высоким экологическим стандартам.