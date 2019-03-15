Одному из нападавших на мечети в Новой Зеландии предъявлены обвинения

Полиция предъявила обвинения одному из подозреваемых в нападении на две мечети в городе Крайстчёрч на юге Новой Зеландии, сообщил глава полиции Новой Зеландии Майк Буш. Его выступление транслировало BBC. Нападение произошло днём 15 марта после дневной молитвы. Погибли по меньше мере 49 человек, десятки пострадавших остаются в больнице.

Днём вооруженные люди заблокировали выходы в двух мечетях в Крайстчёрче и открыли стрельбу по прихожанам. В однои из мечетей погибли 41 человек, во второй – семеро. Ещё один пострадавший скончался позднее в госпитале.

На улицах Крайстчёрча обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях. Полиция их обезвредила. Также сообщалось, что сапёры провели контролируемый взрыв на самом большом вокзале Окленда, расположенном в 1000 километров от Крайсчёрча. Связан ли этот инцидент с нападениями – неизвестно.

Арестован один человек, в субботу он предстанет перед судом в Крайстчёрче. Ему предъявлены обвинения в убийстве. Ещё три человека задержаны. Их подозревают в незаконном хранении оружия. Полиция выясняет степень их причастности к нападениям.

Власти страны считают нападение терактом. Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала нападение беспрецедентным актом насилия. "Это один из самых чёрных дней в истории страны ", – заявила она.

Один из нападавших – австралиец, который перед атакой опубликовал 74-страничный манифест, выражающий крайне правые, антииммигрантские взгляды. По предварительным данным, его зовут Брентон Таррант. Он транслировал нападение на мечеть в прямом эфире в интернете.