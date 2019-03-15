КНДР может приостановить переговоры с США о денуклеаризации

Северная Корея может приостановить переговоры с США по вопросу денуклеаризации. В Пхеньяне разочарованы тем, что стороны не достигли соглашения на саммите США-КНДР в Ханое, сообщают международные агентства и российский ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.
По её словам, КНДР оставляет за собой право пересмотреть запрет на ядерные испытания и пуски ракет.
Цой Сон Хи утверждает, что на переговорах в Ханое возникла атмосфера враждебности и недоверия, и винит в этом госсекретаря США Майка Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Позицию США на переговорах с КНДР Цой Сон Хи сравнила с "гангстерской", но при этом подчеркнула, что между лидерами двух стран сохраняются хорошие личные отношения.
- На саммите в Ханое 27-28 февраля президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не пришли к соглашению. Белый дом заявил, что представители двух стран продолжат переговоры в будущем.
- На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что главной проблемой на переговорах с лидером КНДР стало требование Северной Кореи полностью снять санкции с Пхеньяна в обмен на отказ ядерного оружия, однако Соединённые Штаты на это не пошли.
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