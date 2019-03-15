В офис ФБК в Москве пришли следователь и приставы

В московский офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли следователь и двое судебных приставов с требованием удалить фильм "Он вам не Димон" о премьере Дмитрии Медведеве. Об этом сообщил в твиттере сотрудник ФБК Илья Пахомов.

Ранее в декабре против бывшего директора ФБК Романа Рубанова возбудили уголовное дело за неисполнение вступившего в законную силу решения суда из-за отказа удалить видео расследования "Он вам не Димон" с сайта основателя ФБК Алексея Навального. Сам оппозиционер написал, что не удаляет ролик, поскольку решение суда относится к ФБК, а не к его личному сайту. В конце февраля МВД России объявило Рубанова в розыск. Сам Рубанов, с декабря находящийся за границей, считает, что это сделали, чтобы он не возвращался в страну.

Фильм-расследование ФБК "Он вам не Димон", опубликованный в марте 2017 года, был посвящен премьеру Дмитрию Медведеву, которого Навальный обвинил в коррупции.

В мае того же года миллиардер Алишер Усманов выиграл иск против Фонда борьбы с коррупцией с требованием удалить часть расследования, где упоминается его имя. Рубанова уже штрафовали за отказ выполнить решение суда.​