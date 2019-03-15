Израильская армия сообщила об атаке на около ста целей в секторе Газа в ответ на ракетный удар по Тель-Авиву, произошедший вечером в четверг. Среди атакованных целей — штаб-квартира движения ХАМАС в Газе, подземный ракетный завод и несколько военных постов, сообщает газета "Гаарец".

Министр здравоохранения Газы сообщил, что в результате атаки пострадали четыре человека. Двое из них получили лёгкие ранения в городе Газа, двое — в своём доме в Рафахе. О других пострадавших не сообщается.

Атака израильских военных стала ответом на ракетный удар по Тель-Авиву вечером в четверг. Две ракеты были запущены по городу из сектора Газа. В городе были открыты бомбоубежища, пострадавших и разрушений нет. Это была первая ракетная атака на Тель-Авив с лета 2014 года.

По предварительным данным израильской армии, ракеты по Тель-Авиву могли быть запущены по ошибке во время технических работ. В ноябре 2018 года Израиль и ХАМАС договорились об остановке обмена ударами. Источник "Гаареца" на территории Палестины заявляет, что ракеты в четверг были запущены с севера анклава, но кто их запустил — неизвестно. ХАМАС заявили, что ведут расследование обстоятельств запуска ракет и готовы "принять меры против виновных [в атаке]".