Белоруссия назвала посла России "подающим надежды бухгалтером"

В министерстве иностранных дел Белоруссии подвергли жесткой критике последние заявления посла России Михаила Бабича, а самого дипломата назвали "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером".

Представитель белорусского МИДа Анатолий Глаз, комментируя интервью Бабича РИА Новости, заявил, что отношения между Россией и Белоруссией гораздо глубже "подтасованного набора цифр", за который, как он выразился, "хватается" российский посол. Он порекомендовал Бабичу больше времени посвятить тому, чтобы "вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с её историей и проявить немного уважения". Представитель МИД Белоруссии считает, что Бабич, занимавший ранее пост полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял разницы между федеральным округом и независимым государством.

14 марта РИА Новости опубликовало интервью с Бабичем, в котором тот, в частности, говорил о недооценке "реального вклада России в развитие белорусской экономики", а также о возможности улучшения условий предоставления Минску российских кредитов и поставок в Белоруссию газа по внутрироссийским ценам. Посол России также заявил, что для Москвы "было бы странно" платить Минску за размещение военных объектов в Белоруссии. Он также утверждал, что наращивание торгового оборота с ЕС достигается за счет продажи нефтепродуктов из российской нефти и перепродаже российского угля Украине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "чепухой" разговоры о том, что Россия "кормит" Белоруссию. Позже он заявил, что процесс евразийской интеграции "поворачивается вспять, если уже не повернулся", а отсутствие конкретной работы по преодолению разногласий с Россией подменяется некой "цифровой повесткой". По словам Лукашенко, Белоруссия в последнее время налаживает отношения с Евросоюзом, что, в свою очередь, "вызывает некую аллергию и порой истерику" у России. Однако, как считает белорусский лидер, именно действия России привели к тому, что Минск вынужден расширять сотрудничество с Западом: "Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно ", – сказал Лукашенко. При этом президент Белоруссии отметил, что, если бы экономические отношения с Россией были "нормальными", не было бы необходимости и в договорённостях с ЕС.

Критика Лукашенко звучит на фоне распространяющихся с конца прошлого года сообщений о давлении со стороны Москвы, которая, как утверждается, добивается более глубокой интеграции, вплоть до включения Белоруссии в том или ином виде в состав России. Сам Лукашенко говорит, что суверенитет страны не обсуждается. При этом белорусский лидер подтверждает, что его страна по-прежнему привержена идее Союзного государства с Россией, но только на равных условиях.