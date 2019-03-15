Депутат Госдумы от СР Вадим Белоусов задержан по делу о взятке

Депутат "Справедливой России", совладелец производителя макаронных изделий "Макфа" и бывший единоросс Вадим Белоусов задержан по делу о коррупции. В пятницу Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство о его аресте по обвинению в получении взятки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 годы Белоусов, тогда ещё входивший в "Единую Россию", совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили от холдинга взятку на сумму более трёх миллиардов рублей за "покровительство".

В декабре минувшего года депутаты Госдумы проголосовали за лишение Вадима Белоусова неприкосновенности. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов тогда назвал инкриминируемые Белоусову деяния оговором и призывал депутатов не поддерживать запрос Генпрокуратуры.