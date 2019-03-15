Суд отказался арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова

Суд в Екатеринбурге отказался арестовать задержанного в пятницу депутата Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Об аресте политика ходатайствовало следствие. По версии правоохранительных органов, Белоусов, ещё в декабре лишённый депутатской неприкосновенности, причастен к коррупции. В период с 2010 по 2014 годы они с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем предположительно получили от холдинга взятку на сумму более трёх миллиардов рублей за "покровительство".

Против лишения Белоусова депутатской неприкосновенности выступал лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, который назвал обвинения оговором.