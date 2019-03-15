В Калининграде уволен единоросс, назвавший переселенцев "мародёрами"

Начальник отдела агитационно-пропагандистской работы "Единой России" в Калининграде Андрей Кравченко, назвавший первых переселенцев региона “уголовниками” и “мародёрами”, уволен из исполкома местного отделения партии.
Согласно сообщению на официальном сайте, Кравченко был уволен “за оскорбительные высказывания в адрес калининградцев”. Его мнение не совпадает с мнением руководства и позицией партии, подчеркнул секретарь регионального отделения "Единой России", глава городского совета Калининграда Андрей Кропоткин.
Он принёс извинения жителям области, “которые своим самоотверженным трудом и героическими усилиями восстанавливали её после окончания Великой Отечественной войны”. А в отношении Кравченко заявил, что “незнание истории не освобождает от ответственности”.
- 4 марта сыктывкарское информационное агентство “БНК” опубликовало интервью с Андреем Кравченко, бывшим жителем Коми, который в 2014 году переехал в Калининград и работал заместителем руководителя калининградского регионального исполнительного комитета отделения "Единой России".
- В интервью Кравченко назвал первых переселенцев, прибывших в регион (бывшую Восточную Пруссию) в 1946 году, “мародёрами” и “уголовниками”. "Они заселялись в особняки, ничего не созидали, ломали полы и окна, потом всё сжигали", – заявил политик.
- Интервью вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Многие жители региона начали делиться в комментариях историями о жизни своих родных, которые тяжелым трудом восстанавливали регион после войны. 14 марта этот фрагмент был удалён из интервью по просьбе самого Кравченко.
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