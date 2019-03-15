В Калининграде уволен единоросс, назвавший переселенцев "мародёрами"

Начальник отдела агитационно-пропагандистской работы "Единой России" в Калининграде Андрей Кравченко, назвавший первых переселенцев региона “уголовниками” и “мародёрами”, уволен из исполкома местного отделения партии.

Согласно сообщению на официальном сайте, Кравченко был уволен “за оскорбительные высказывания в адрес калининградцев”. Его мнение не совпадает с мнением руководства и позицией партии, подчеркнул секретарь регионального отделения "Единой России", глава городского совета Калининграда Андрей Кропоткин.

Он принёс извинения жителям области, “которые своим самоотверженным трудом и героическими усилиями восстанавливали её после окончания Великой Отечественной войны”. А в отношении Кравченко заявил, что “незнание истории не освобождает от ответственности”.