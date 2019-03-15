Мировые лидеры соболезнуют Новой Зеландии и осуждают теракт

Лидеры многих стран мира выражают соболезнования и возмущение в связи с терактом в Новой Зеландии, где в городе Крайстчёрч 49 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования, назвав произошедшее "ужасной бойней". Он добавил, что США поддержат Новую Зеландию всем, что могут сделать. Белый дом назвал теракт "злобным актом ненависти".

Российский президент Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Арден телеграмму с соболезнованиями. Путин отметил, что нападение "потрясает своей жестокостью и цинизмом" и выразил надежду, что все причастные к преступлению понесут заслуженное наказание.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй от лица королевства выразила глубочайшие соболезнования. "Мои мысли с темы, кто пострадал от этого ужасающего акта насилия", — написала Мэй в своём аккаунте Twitter. Соболезнования выразила британская королева Елизавета Вторая, которая является и королевой Новой Зеландии.

Лидер Турции Реджеп Эрдоган "решительно осудил", как он выразился, "отвратительный поступок, который является примером роста расизма и исламофобии".

Группы мусульман по всему миру осудили теракт в Крайстчерче, выступив с протестами. Акции протеста прошли перед пятничной молитвой в столице Бангладеш Дакке, в индийском городе Мумбаи и пакистанском Карачи.

В Австралии и Великобритании приспущены флаги в память о погибших.

Одному из арестованных подозреваемых предъявлены обвинения в убийстве. Предположительно это ультранационалист Брендон Таррант. Полиция задержала ещё троих, их подозревают в незаконном хранении оружия. Степень их причастности к нападениям выясняется. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт.