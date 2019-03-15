В России возникли перебои с поставками лекарства от аритмии сердца, которое относится к жизненно важным. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на московских врачей и производителей лекарства.

По словам Алексея Эриха, заведующего отделением кардиологии московской больницы имени Баумана, их пациенты уже несколько недель не могут купить лекарство.

Препарат необходим людям, перенесшим некоторые типы инфаркта и страдающим от других сердечно-сосудистых заболеваний. Амиодарон во многих случаях способен спасти жизнь, поясняет Эрих.

​Его отсутствие объясняется перебоями в поставках, в том числе от французской компании Sanofi, которая обеспечивает более половины российского рынка. В компании не смогли назвать причину проблем с поставками. При этом представитель Sanofi заверил, что новая партия амиодарона прибудет в Россию в апреле.

Проблемы тоже возникли у другого крупного поставщика на российский рынок: белорусского Борисовского завода медицинских препаратов. В компании перебои объясняют отсутствием сырья, но обещают, что ситуация скоро вернется к норме.

Также известно, что последний крупный поставщик амиодарона на российский рынок – российская фирма "Органика" – вдвое увеличила производство препарата с начала этого года.

Ситуацию пока не прокомментировали в Министерстве здравоохранения и других государственных органах.