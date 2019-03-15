США расширили санкции против России из-за инцидента в Черном море

Министерство финансов США в пятницу расширило санкционные списки в отношении России добавив в них 6 физических лиц и 8 компаний. Это связано с захватом украинских кораблей российскими пограничниками, аннексией Крыма и проведении незаконных выборов на востоке Украины. Сообщение опубликовано на сайте американского экономического ведомства.
Среди физических лиц попавших под новые санкции: сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, контр-адмирал Сергей Станкевич и заместитель директора пограничной службы России Геннадий Медведев. В список также внесены сотрудники центральной избирательной комиссии так называемой "ДНР" Алексей Найденко и Владимир Высоцкий.
Под ограничения также попали компании: концерн "Океанприбор", ПАО "Звезда", Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод имени Горького. А также расположенные в Крыму: завод "Фиолент" конструкторское бюро "Судокомпозит", ООО "Новые проекты" и строительная компания "Консоль-строй".
К санкциям США присоединилась Канада.
Ранее Европейский союз ввёл санкции против восьми граждан России в связи с захватом украинских военных кораблей в Чёрном море и арестом их экипажа в ноябре прошлого года. Также были продлены ограничения против 163 российских граждан и 44 юридических лиц в связи с аннексией Крыма и вмешательством в вооруженный конфликт на востоке Украине.
- 25 ноября прошлого года три украинских военных корабля пытались войти в Керченский пролив, однако были атакованы российскими пограничными кораблями. В воздух поднималась и авиация. Украинские корабли были захвачены, а бывшие на них 24 военнослужащих – арестованы, их обвинили в незаконном пересечении границы России. Украина обвиняет Россию в агрессии, указывая на то, что по договору обе страны имеют право свободно пользоваться Керченским проливом.
- Страны ЕС неоднократно призывали Москву освободить моряков, но безрезультатно.
- Референдум о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Украина и международное сообщество не признают этот референдум и его итоги и называют действия России оккупацией или аннексией украинского полуострова. Тогда же, в марте 2014 года США, Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции в отношении России.