США расширили санкции против России из-за инцидента в Черном море

Министерство финансов США в пятницу расширило санкционные списки в отношении России добавив в них 6 физических лиц и 8 компаний. Это связано с захватом украинских кораблей российскими пограничниками, аннексией Крыма и проведении незаконных выборов на востоке Украины. Сообщение опубликовано на сайте американского экономического ведомства.

Среди физических лиц попавших под новые санкции: сотрудники ФСБ Руслан Ромашкин, Андрей Шеин, контр-адмирал Сергей Станкевич и заместитель директора пограничной службы России Геннадий Медведев. В список также внесены сотрудники центральной избирательной комиссии так называемой "ДНР" Алексей Найденко и Владимир Высоцкий.

Под ограничения также попали компании: концерн "Океанприбор", ПАО "Звезда", Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод имени Горького. А также расположенные в Крыму: завод "Фиолент" конструкторское бюро "Судокомпозит", ООО "Новые проекты" и строительная компания "Консоль-строй".

К санкциям США присоединилась Канада.

Ранее Европейский союз ввёл санкции против восьми граждан России в связи с захватом украинских военных кораблей в Чёрном море и арестом их экипажа в ноябре прошлого года. Также были продлены ограничения против 163 российских граждан и 44 юридических лиц в связи с аннексией Крыма и вмешательством в вооруженный конфликт на востоке Украине.