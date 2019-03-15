Премия "Просветитель" открыла сезон и объявила новую номинацию

Открылся двенадцатый сезон премии «Просветитель», которая ежегодно вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. С 2019 года премия Просветитель вводит новую номинацию для просветительских интернет-проектов — Просветитель.Digital.

В 2019 году на конкурс принимаются книги научно-популярного жанра, написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания. К рассмотрению принимаются рукописи, находящиеся в процессе издания на стадии макета, по заявкам издательств. На конкурс не принимаются научные монографии, школьные и ВУЗовские учебники и пособия, журналы, биографии и мемуары.



В рамках номинации Просветитель.Digital на конкурс принимаются просветительские онлайн-проекты, выпущенные на русском языке, реализованные на профильных (YouTube, Vimeo, SoundCloud, iTunes Podcasts, Telegram, Medium и т.д.) и непрофильных площадках (IGTV, Facebook Watch, VK и т.д.) и основанные на открытом и бесплатном распространении контента.

Лауреаты премии в книжной номинации и номинации Просветитель.Digital будут объявлены на торжественной церемонии и получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Авторы книг, попавших в короткий список, получат по 100 тысяч рублей.

Также в рамках номинации "Просветитель. Digital" помимо основной премии жюри отметит специальными призами лучшие проекты в категориях "Текст", "Видео", "Звук", которые также получат по 100 000 рублей.