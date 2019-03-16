В Сирии в канун 23 февраля пропал без вести майор российских вооружённых сил Сухроб Каримов. Машина, на которой он ехал вместе с несколькими офицерами, попала в засаду в провинции Дейр-эз-Зор. В российском Министерстве обороны оповестили о случившемся родственников майора, но официально не сообщили о пропаже Каримова, передаёт Русская служба Би-би-си.

Собеседник издания рассказал, что последний раз военнослужащий звонил родственникам 22 февраля. Через несколько дней с ними связалось российское военное ведомство. Там рассказали, что УАЗ на котором Каримов ехал вместе с двумя полковниками, попал в засаду, и что родным нужно сдать анализы ДНК, так как из Сирии привезли останки нескольких погибших. Позднее семье сообщили, что анализы не совпали. С тех пор данных о майоре Каримове нет.

Би-би-си уточняет, что ещё 8 марта украинский военный эксперт и депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук сообщил о гибели четырёх российских военных в провинции Дейр-эз-Зор 22 февраля. У себя в Фейсбуке он написал, что российское военное ведомство скрывает "факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений". Тымчук также назвал фамилию одного из полковников – Омаров – и заявил, что тот воевал на территории Украины.

Минобороны России не комментировало заявление Тымчука и официально не сообщало о событиях в провинции Дейр-эз-Зор 22 февраля. Би-би-си напоминает, что Город Эль-Маядин, недалеко от которого предположительно попал в засаду УАЗ с военными, еще в октябре 2017 года был освобождён от подразделений запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство".