В Краснодарском крае суд оштрафовал двух американских мормонов

Суд в Краснодарском крае назначил двум американцам-мормонам штрафы в размере 30 тысяч рублей. Дэвид Гаага и Кол Бродовски признаны виновными в незаконной миссионерской деятельности, сообщило в пятницу агентство "Интерфакс-Юг" со ссылкой на решение суда.

По версии следствия, американцы раздавали на улице религиозные брошюры и буклеты. Один из обвиняемых, в свою очередь, настаивал, что лишь беседовал о культуре и быте с людьми на улицах.

5 марта телеканал ABC4 News сообщил, что в Новороссийске задержали американских волонтёров. Дэвид Гаага и Кол Бродовски приехали по гуманитарным визам и служили при миссии церкви в Ростове-на-Дону. Волонтеры провели в России примерно полтора года, путешествовали по стране и недавно переехали в Новороссийск.

Американцы рассказывали, что помогали местным жителям, обращавшимся к ним с разными просьбами, а также проводили для желающих бесплатные встречи на английском языке. За это приморский суд Новороссийска признал Гаага и Бродовски виновными в нарушении визового режима. Решением суда им были назначены штрафы с выдворением из страны.