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В аннексированном Россией Крыму "Ночные волки" провели мотопробег

Мотопробег в Крыму, 16 марта 2019

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В субботу в аннексированном Россией Крыму продолжились мероприятия в связи с пятилетием насильственного установления российского контроля над полуостровом. На площади перед зданием Совета министрв Крыма утром собрались участники прокремлевского движения "Ночные волки" - они устроили мотопробег от Симферополя до Севастополя.

Мотопробег в Крыму, 16 марта 2019
Мотопробег в Крыму, 16 марта 2019

В понедельник в Крыму ждут приезда Владимира Путина. Агентство Рейтер, ссылаясь на источники пишет, что он приедет в Севастополь открывать Балаклавскую ТЭС - одну из двух электростанций, построенных Россией в Крыму.

В мероприятиях по случаю пятой годовщины аннексии Крыма Россией участвуют и дети
В мероприятиях по случаю пятой годовщины аннексии Крыма Россией участвуют и дети

Украина считает незаконным присоединение Крыма Россией в 2014 году. В министерстве иностранных дел Украины вновь заявили, что “захват Москвой украинских территорий не имеет никакой юридической силы”.


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