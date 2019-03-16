В аннексированном Россией Крыму "Ночные волки" провели мотопробег

В субботу в аннексированном Россией Крыму продолжились мероприятия в связи с пятилетием насильственного установления российского контроля над полуостровом. На площади перед зданием Совета министрв Крыма утром собрались участники прокремлевского движения "Ночные волки" - они устроили мотопробег от Симферополя до Севастополя.

В понедельник в Крыму ждут приезда Владимира Путина. Агентство Рейтер, ссылаясь на источники пишет, что он приедет в Севастополь открывать Балаклавскую ТЭС - одну из двух электростанций, построенных Россией в Крыму.

Украина считает незаконным присоединение Крыма Россией в 2014 году. В министерстве иностранных дел Украины вновь заявили, что “захват Москвой украинских территорий не имеет никакой юридической силы”.



