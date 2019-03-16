Судья в Крайстчерче предъявил Тарранту обвинение в убийстве

Главный подозреваемый по делу об убийстве 50 человек в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчёрч в субботу был доставлен в окружной суд. Брентона Тарранта, 28-летнего гражданина Австралии, называющего себя "белым националистом", сопровождали двое вооружённым полицейских. Судья предъявил Тарранту обвинение в убийстве. Арестованы и двое предполагаемых сообщников австралийца, сообщил "Голос Америки".

Во время пресс-конференции в субботу утром премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что полиция пресекла действия Тарранта в момент его задержания. "Он намеревался продолжать нападение", – подчеркнула глава правительства. Она назвала массовую стрельбу "невиданным актом насилия" и заявила о необходимости внесения изменений в местное законодательство об обороте огнестрельного оружия. По словам Ардерн, у стрелка было при себе пять единиц оружия. Всё оно было преобретено легально, отметила премьер-министр.