Власти Псковской области обсудят ситуацию вокруг Таси Перчиковой 

Псковский региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова, вице-губернатор Вера Емельянова, руководство областных комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав планируют выехать в деревню Томсино Себежского района Псковской области, чтобы на месте всесторонне разобраться в ситуации вокруг героев материалов «Радио Свобода» семьи Перчиковых, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

– Эта комиссия может распять меня и отнять дочку, – сказала корреспонденту «Радио Свободы» мама Таси Перчиковой Елена Анатольевна. Она добавила, что ранее к ней уже приходили сотрудники местной опеки с проверкой условий проживания девочки и ее занятости домашним хозяйством.

Помочь семье также вызвался другой герой «Радио Свобода» – сыровар Анвар Зуфаров. Он рассказал, что готов предоставить семье жилье и условия для содержания скотины.

Жители деревни, куда двенадцатилетняя Тася Перчикова весной 2018 года переехала с мамой Еленой Анатольевной из Ленинградской области, начали травить девочку после того, как та написала президенту РФ Владимиру Путину и попросила у него мини-трактор для мамы, которая работает санитаркой и получает зарплату меньше прожиточного минимума. О письме Таси и ее непростой сельской жизни сообщило «Радио Свобода», и читатели со всей страны стали присылать Перчиковым одежду, небольшие суммы денег и канцелярские товары. Коренные томсинцы восприняли такую благотворительность как личную обиду и обвинили семью в иждивенчестве и попрошайничестве. «У нас полстраны так живет, не жалуется и ничего не просит. А эти выскочки», – писали они в соцсетях. Затем с фейкового аккаунта вынудили девочку сделать обнаженное фото и распространили его по району, а после стали звонить Елене Перчиковой со скрытых номеров, угрожая, что «в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха». Тася перестала выходить из дома, а ее мать была вынуждена уволиться из больницы после докладных от коллег, которые также ругали ее за письмо дочери Путину.

Тася Перчикова 14 декабря 2018 года втайне от матери написала Владимиру Путину.

"У меня мама очень хорошая. Работает она в районной больнице в Себеже, в приемном покое. Зарплаты в больнице не хватает, она меньше МРОТ, поэтому мама работает на двух дежурствах. А еще мама помогает другим. <…> Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите пожалуйста, сделать маме подарок – мотоблок или мини-трактор. Чтобы маме было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю. За ней тоже надо ухаживать. Он очень нам нужен. У нас было бы больше грядок. И маме меньше пришлось бы работать лопатой, после дежурств, почти до потери сил. Я буду вам очень благодарна, если вы позвоните, и я смогу вам сама все рассказать. Мы будем очень вам рады, приезжайте к нам в гости, я покажу вам своих питомцев и свои дипломы", – пригласила девочка президента.

Когда обращение Таисии Перчиковой к президенту спустили на местный уровень, медсестра районной больницы отчитала её мать, а социальные работники напомнили об отсутствии регистрации по месту жительства. Владимир Путин на обращение девочки публично не отреагировал.