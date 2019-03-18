"Ведомости" сообщили о новой серии отставок губернаторов

Президент Владимир Путин уже на этой неделе может начать новую серию губернаторских отставок. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Еще один собеседник издания утверждает, что Кремль должен определиться со списком регионов, после чего уже начнутся сами отставки. Должностей, по данным издания, могут лишиться от трёх до шести губернаторов.



Среди вероятных кандидатов называются губернатор Мурманской области Марина Ковтун, глава Республики Алтай Александр Бердников, а также губернаторы Оренбургской и Челябинской областей Юрий Берг и Борис Дубровский. В числе возможных кандидатов на отставку — также глава Калмыкии Алексей Орлов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил газете "Ведомости", что Владимир Путин на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой", но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил.

В сентябре 2019 года выборы губернаторов пройдут как минимум в 18 регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью. В 2018 году были избраны 26 губернаторов, а в 19 регионах были назначены временно исполняющие обязанности. В четырех регионах – во Владимирской области, в Хакасии, в Хабаровском крае и в Приморье – кандидаты от "Единой России" не смогли победить в первом туре. В трех регионах второй тур выиграли ранее малоизвестные кандидаты от КПРФ и ЛДПР.

До 2012 года главы регионов назначались напрямую президентом, потом выборы вернули, но только один раз на них победил не тот, кого Путин назначал временно исполняющим обязанности губернатора.