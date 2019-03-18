Куда делся миллиард? Увольнения преподавателей за неудобные вопросы

Член Союза писателей России, детский писатель, председатель первичной профсоюзной организации МПРО "Учитель" Юлия Маркова в марте потеряла сразу два места работы: она больше не преподает в петербургском Издательско-полиграфическом колледже и не является заместителем главного редактора детского журнала "Костер". И Юлия Маркова, и ее коллеги уверены в том, что увольнения связаны с интересом профсоюза к судьбе миллиарда рублей, полученного девятью колледжами, но, по мнению членов профсоюза, так и не превратившегося в зарплаты.

Межрегиональный профсоюз работников образования “Учитель” испортил отношения с городским Комитетом по науке и высшей школе не вчера. Все началось в 2016 году, когда разгорелась борьба против слияния издательско-полиграфического техникума (ИПТ) и Санкт-Петербургского колледжа строительной индустрии и городского хозяйства (КСИиГХ): техникум был объявлен неэффективным, причем в качестве доказательств неэффективности приводились такие, как отсутствие стрелкового тира и стадиона – которыми как раз располагали будущие специалисты по городскому хозяйству. Преподаватели и студенты ИПТ писали коллективные обращения, выходили на пикеты и митинги, пытаясь доказать: нельзя сливать разнопрофильные учреждения, полиграфисты имеют мало отношения к строителям, учебный процесс от этого пострадает. Но чиновники остались глухи ко всем доводам – в результате появилось санкт-петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Академия управления городской средой, градостроительства и печати под руководством директора Анатолия Кривоносова.

Юлия Маркова, как и многие ее коллеги, была против слияния колледжей полиграфистов и строителей, полагая, что делается это не ради студентов, а в чьих-то корыстных интересах – так, например, у полиграфистов сразу же попытались отобрать их здание на 5-й линии Васильевского острова. Но настоящие неприятности начались у Юлии Марковой после того, как 14 января было опубликовано "Открытое письмо врио губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглову", в составлении которого она принимала участие. В этом письме поднимался вопрос об эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на Фонд оплаты труда колледжей, подведомственных Комитету по науке и высшей школе. Дело в том, что оптимизация коснулась на только полиграфистов – вместо 12 колледжей, находящихся в ведении Комитета по науке и высшей школе, осталось девять. Активисты профсоюза "Учитель" стали изучать документы вновь образованных учебных заведений и обнаружили на счетах "лишний" миллиард, предназначавшийся для заработной платы. Это показалось странным – ведь после оптимизации в колледжах не прибавилось ни студентов, ни преподавателей, и зарплаты ни у кого не выросли – куда же ушли деньги?

7 марта Юлию Маркову уволили из детского журнала "Костер", с которым она сотрудничала 9 лет. Это было полной неожиданностью – она вспоминает, что буквально накануне увольнения главный редактор журнала предложил ей подать документы в Союз журналистов Петербурга и написал очень хорошую рекомендацию, а через два дня рассказал о своем визите в Смольный, где у него на вице-губернаторском уровне состоялся разговор о письмах, которые пишет профсоюз "Учитель" – про тот самый миллиард рублей, на который увеличился Фонд зарплаты петербургских колледжей. По словам Юлии Марковой, главный редактор дал ей понять, что вопрос поставлен так: или она – или журнал, то есть если она остается в журнале, то журнал не получает субсидию. Юлия Маркова предпочла не ставить редактора в безвыходное положение и согласилась уйти по соглашению сторон. Правда, у главного редактора журнала “Костер” Николая Харлампиева другая версия – он отрицает разговор в Смольном – по его мнению, он – мелкая сошка для столь высоких чиновников, которые никогда не стали бы с ним напрямую об этом разговаривать. По словам Харампиева, его возмутило то, что письма и обращения по поводу "лишнего миллиарда" Юлия Маркова подписывала не только как преподаватель Академия управления городской средой, градостроительства и печати, но и как сотрудник журнала "Костер", хотя детский журнал не имеет к этому конфликту никакого отношения. Николай Харлампиев говорит, что именно поэтому он и решил с ней расстаться.

Неприятности возникли у Юлии Марковой и на основном месте работы – в Академии управления городской средой, градостроительства и печати, где она вдруг получила одно за другим четыре административных взыскания, за которыми последовало увольнение. По ее словам, оно произошло в грубой форме – ей даже не позволили забрать личные вещи, просто заблокировали пропуск и вывесили в проходной приказ. Юлия замечает, что она человек предпенсионного возраста и никогда не получала никаких взысканий – только грамоты, включая благодарность от Законодательного собрания. Интересно, что оба приказа об увольнении – и из журнала "Костер", и из Академии управления городской средой, градостроительства и печати, были подписаны задним числом, 7 марта.

Профсоюз "Учитель" связывает увольнение Юлии Марковой из Академии с расследованием в отношении Фонда оплаты труда преподавателей колледжей и считают это увольнение незаконным. Учитель английского языка, сопредседатель профсоюза Марина Балуева напоминает, что хотя первичная профсоюзная организация, возглавляемая Юлией Марковой, не смогла предотвратить соединения полиграфистов со строителями, но им все же удалось оставить за собой название учебного заведения и здание издательско-полиграфического техникума, которое хотели отобрать, что очень важно для сохранения традиций: ведь здесь когда-то располагалась типография Стасюлевича. Вопросы, возникшие у профсоюзных активистов по поводу "лишнего миллиарда", Марина Балуева считает обоснованными, ведь фонд оплаты труда – закрепленная строка в бюджете, эти деньги нельзя никуда больше израсходовать, а вывести можно, по ее мнению, только "при помощи коррупционных схем – связей руководства колледжей с вышестоящими чиновниками".

Но ни открытое письмо врио губернатора Беглову, ни запросы в разные инстанции с просьбой проверить, куда ушли деньги, ни к чему не привели – из инстанций пришли классические отписки. В ответе из Комитета по науке и высшей школе на двух страницах перечислены оптимизированные колледжи и рассказано о проведенной разъяснительной работе. Письмо заканчивается назидательным пассажем о том, что порядок расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги с учетом необходимости исполнения майских указов, а также многие другие вещи были авторам обращения "неоднократно разъяснены, в том числе письмом вице-губернатора Кириллова В.В".

Но в письме Кириллова на целых семи страницах говорится и о том, что слияние колледжей производилось "в целях оптимизации бюджетной сети за счет сокращения неэффективных расходов", и о многом другом – но только не о том, каким образом фонд зарплаты увеличился на миллиард, а в карманах сотрудников колледжей не прибавилось ни копейки.

Зато на 5-й странице содержится непростая для понимания, но многозначительная фраза о том, что "причинно-следственная связь между показателем "выплаты персоналу" … и показателями государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) не имеет прямой зависимости". И заканчивается послание вице-губернатора Кириллова предупреждением, что распространение информации, указанной в обращении профсоюза, может рассматриваться как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и репутацию другого лица. Информация, напомним, состоит из цифр, взятых из официальных документов и говорящих о росте фонда зарплаты при отсутствии реального повышения зарплат.

Эти ответы не устроили сотрудников оптимизированных колледжей, они продолжали выяснять, что происходит с фондом зарплаты. Марина Балуева уверена, что именно это упорство и явилось причиной увольнения Юлии Марковой. По ее словам, профсоюз "Учитель" будет обжаловать увольнение Юлии Марковой в суде – у него уже есть хорошая практика по восстановлению на работе после незаконных увольнений. Гораздо меньше уверенности в том, что удастся найти "потерянный миллиард". По мнению Балуевой, зарплаты у преподавателей колледжа очень маленькие, а те средние цифры, с помощью которых чиновники рапортуют о выполнении майских указов президента, имеют мало общего с реальностью.

С увольнением столкнулась не только Юлия Маркова, но и преподавательница Петровского колледжа, тоже пережившего оптимизацию, Аэлита Карунская. Она уверена, что ее уволили из-за задаваемых профсоюзными активистами неудобных вопросов насчет финансового состояния колледжей, подведомственных Комитету по науке и высшей школе. По словам Карунской, ее уволили по сокращению штатов, однако ее должность на деле не была сокращена, и после полутора лет борьбы в суде преподавателя восстановили на работе. Теперь Карунской должны выплатить компенсацию за все время вынужденного прогула. Она не сомневается, что Юлия Маркова была уволена за то же самое – за вопросы о финансовом состоянии колледжей, управляемых КНВШ.

"Мы выпустили ролик "Вопрос на миллиард", мы написали письмо Беглову, мы пытаемся записаться на прием к руководителю Комитета по государственному финансовому контролю Александру Жукову, правда, секретарь нам сказала, что до середины апреля он в отпуске и в командировке – но мы ждем его с новым письмом", – говорит Аэлита Карунская. Она не знает, что ждет ее по выходе на работу, а увольнение Юлии Марковой считает прямым давлением на профсоюзных активистов. Она тоже удивляется тому, что при сокращении числа колледжей общий фон оплаты труда за два года существенно вырос, ей тоже интересно знать, куда деваются деньги, и хочется пригласить власти на диалог и услышать внятный ответ – которого пока никто не слышал. При этом она высоко ставит работу профсоюза, который сейчас, в такой трудный момент, активно помогает Юлии Марковой держать удар.

Методист Ольга Калугина познакомилась со своей коллегой Юлией Марковой уже после объединения колледжей. По словам Калугиной, в этих учебных заведениях и раньше было полно проблем, а после оптимизации они никуда не делись – и сегодня тоже не решаются. Многие знают о проблемах, но молчат, а тех, кто не молчит, увольняют.

"У нас и раньше не исполнялись майские указы, не работал ни коллективный договор, ни дополнительное соглашение о выплатах, которые сотрудники получают в зависимости от работы. Но теперь экономические проблемы перешли в морально-этические – это же издевательство над человеком, дискриминация по принадлежности к профсоюзным организациям, а если говорить прямо, то просто травля", – говорит Ольга Калугина, которая в полной мере относит эти слова и к себе, считая, что она в любой момент может оказаться в таком же положении, как Юлия Маркова. По ее словам, многие сталкиваются с дисциплинарными взысканиями, выносимыми, по ее мнению, на пустом месте – скажем, за то, что не приложил магнитную карточку к системе управления доступом или постучался в дверь к студентам, тем самым “нарушив их личное пространство”. Из-за этих взысканий людям приходится постоянно ходить в суды, чтобы отменять выговоры, так что люди параллельно с работой невольно повышают свою юридическую грамотность, – и они не намерены опускать руки.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от КПРФ Ольга Ходунова поддерживает борьбу Юлии Марковой и других преподавателей, она считает, что люди в демократической стране имеют право задавать власти любые вопросы. Она тоже не одобряет проходящей по всей стране оптимизации учебных заведений и приводящей, по ее мнению, к утере целых научных школ. Ольга Ходунова считает, что издательско-полиграфический техникум был одним из брендов города, который ни в коем случае нельзя было терять, и что его слияние со строительным колледжем было затеяно исключительно из желания отобрать хорошее здание в центре города. По словам Ходуновой, она по просьбе профсоюза "Учитель" делала запрос в прокуратуру о том самом "потерянном миллиарде", но ответа пока не получила. То, что происходит с Юлией Марковой, она называет настоящими гонениями – ведь люди не делают ничего противозаконного, они просто хотят выяснить фактическое финансовое положение дел в том учреждении, где они работают. И в принципе, власть просто должна дать этим людям ответ – но этого не происходит.

Ольга Ходунова признает, что факты исполнения майских указов только на бумаге – не единственный случай, когда действительность приукрашивается: так происходит и с наукой, до которой нередко не доходит обещанное финансирование, и со здравоохранением, где зарплаты почти всегда увеличиваются только вместе с увеличением нагрузки, и с городскими зелеными зонами, которые на бумаге соответствуют нормам, а на деле сокращаются из-за уплотнительной застройки, и с объектами культурного наследия, которые охраняются на словах, а на деле разрушаются, и со свалками, от которых задыхается город, пока разворачивается так называемая мусорная реформа. По мнению депутата, в России растет разрыв картинки, рисуемой властью, с реальностью, растет число обманутых людей, и поэтому таких деятельных профсоюзных активистов, как Юлия Маркова, стоит всемерно поддерживать.