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Человек имеет право

"Они никогда не скажут: да, мы жулики". Эфир в 21:05

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Искоренить коррупцию в России невозможно в принципе – в этом убеждены больше половины (56%) опрошенных социологами россиян. Каждый третий считает, что коррупция полностью поразила российские органы власти. Тем не менее, за 10 лет действия в стране закона "О противодействии коррупции", количество тех, кто замечает результаты этой борьбы выросло с 39 до 55 процентов.

Как борются со взяточничеством в России и чего ждать от нового антикоррупционного плана Путина? Спросим у Антона Поминова и Вячеслава Гимади.

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