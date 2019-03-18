"Уралвагонзавод" заявил о проблемах из-за повышения НДС

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов осложнило исполнение государственного оборонного заказа и может привести к убыткам "Уралвагонзавода". Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор корпорации Александр Потапов.

По словам Потапова, необходимо максимально быстро решить вопрос, связанный с НДС текущего года, потому что в контрактах указана ставка в 18 процентов, а налоговая служба требует 20 процентов. Это осложняет отгрузку техники для армии, добавил глава "Уралвагонзавода". В Федеральной налоговой службе РБК заявили, указанная в договоре ставка НДС значения не имеет.

В конце 2018 года о возможных потерях из-за повышения НДС предупредили исполнители госзаказа. 27 декабря, был принят закон, который позволяет до 1 октября 2019 года изменять цены заключенных до повышения НДС контрактов, но не более чем на два процента. Кроме того,министерство финансов позволило перезаключать крупные госконтракты сроком более трех лет и стоимостью выше 10 миллиардов рублей. Но изменить цену контракта из-за повышения НДС возможно только по соглашению сторон, а не в одностороннем порядке.

За счёт повышения НДС правительство планирует собрать в бюджет 600 миллиардов рублей в год.