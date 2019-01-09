Смартфоны и автомобили подорожали из-за роста НДС. Что подорожает дальше?

Смартфоны и автомобили подорожали из-за повышения НДС. Налог на добавленную стоимость с 1 января вырос с 18 до 20 процентов. Производители планируют компенсировать издержки за счёт роста цен — зачастую превышающий рост налоговой ставки.

Автомобили подорожали на 5%

С 1 января средняя стоимость автомобиля в России выросла на 5 процентов, пишет газета "Коммерсантъ". Рост на 2 процентных пункта заложили в ценники автодилеры. Но ещё от двух до трёх с половиной процентов добавили к ценам сами автоконцерны. Часть автодилеров заложили новые издержки ещё в декабре.

Самый продаваемый автомобиль в России за первые 9 месяцев 2018 года Lada Vesta подорожал на 20 тысяч рублей, третий автомобиль в списке продаж Lada Granta — на 15 тысяч рублей,

Toyota Camry стала дороже на 60 тысяч рублей, о росте цен на 25–50 тысяч рублей с января на весь модельный ряд рассказали и в Mitsubishi.

Подорожали даже автомобили, за которые покупатели уже вынесли стопроцентную предоплату.

Смартфоны Apple и Samsung подорожали. За ними пойдёт остальной рынок

Цены на продукцию Apple выросли в официальном интернет-магазине на 1,7 процента. iPhone XR стал стоить 66 тысяч 92 рубля вместо 64 тысяч 990 рублей.

Флагманская модель смартфонов Samsung Galaxy Note 9 подорожала более чем на 2 процента, с 69 тысяч 990 рублей до 71 тысячи 490 рублей. В компании газете "Коммерсантъ" заявили, что цены подняли не на всю продукцию, а "избирательно".

Изменение цены на пару процентов вряд ли повлияет на общий спрос, но все новые модели будут выходить по более высокой стоимости, предполагает в интервью изданию топ-менеджер объединенной компании "Связной | Евросеть". Вслед за Apple цены поднимут и другие производители, и в более дешевом сегменте это будет заметнее для покупателей, чем в премиальном — считает опрошенный газетой эксперт.

С января в России дорожает и сотовая связь — писало ранее издание The Bell. Об этом клиентам рассказали операторы "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2.

Цены из-за роста НДС повысят 80% крупных российских компаний

Большинство крупных российских компаний заявили о планах повысить цены из-за роста НДС, писала газета РБК со ссылкой на исследование Института Адизеса. За счёт повышения НДС правительство планирует собрать в бюджет 600 миллиардов рублей в год. Но эти деньги будут собраны с конечного покупателя. Если поделить эти деньги на численность населения, каждый человек заплатит в бюджет около 4,5 тысяч рублей — предупреждал экономист Андрей Мовчан.