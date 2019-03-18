Посол РФ в Минске: сравнивать Белоруссию и Крым – "провокация"

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич в понедельник на пресс-конференции в Минске прокомментировал высказывания представителя МИД Белоруссии, называвшего его на прошлой неделе "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером" – в связи с его высказываниями о российско-белорусских экономических отношениях. Необычно резкая оценка слов российского посла официальным белорусским чиновником вызвала живую реакцию в прессе и соцсетях.

Бабич заявил, что белорусский МИД устами своего представителя дал "высокую оценку" его работе по защите, как он выразился, национальных интересов России. По словам Бабича, посол – не ванька-встанька, а должностное лицо, представляющее своё государство. Российский посол сказал, что готов поделиться с белорусскими коллегами знаниями не только по бухгалтерии, но и по другим аспектам отношений.

Пресс-конференция была посвящена пятой годовщине аннексии Россией Крыма. Бабич изложил журналистам официальную российскую версию событий на полуострове. При этом ряд журналистов задал ему вопрос не о Крыме, а о конфликте с МИД Белоруссии. Один из вопросов касался возможных параллелей между подходом России к Крыму и к Белоруссии. Бабич назвал подобную постановку вопроса "циничной провокацией".

По словам российского посла, Москва не настаивает на том, чтобы Белоруссия официально признала Крым российским.