В СК назвали "фейком" сообщения об угрозах семье Перчиковых

В Следственном комитете России по Псковской области назвали "фейковой" информацию о том, что семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района - герои публикаций Радио Свобола - получает угрозы после обращения 12-летней Таси Перчиковой к Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Как заявили агентству ТАСС в пресс-службе областного следственного управления, после сообщений СМИ об угрозах была проведена проверка. Утверждается, что Перчиковы "сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровью". Из этого следователи заключили, что информация о таких угрозах, появившаяся в СМИ - "фейковая".

Двенадцатилетняя Тася Перчикова весной 2018 года переехала с мамой Еленой Анатольевной из Ленинградской области, начали травить девочку после того, как та написала президенту РФ Владимиру Путину и попросила у него мини-трактор для мамы, которая работает санитаркой и получает зарплату меньше прожиточного минимума. О письме Таси и её непростой сельской жизни сообщило Радио Свобода, и читатели со всей страны стали присылать Перчиковым одежду, небольшие суммы денег и канцелярские товары.

Ряд жителей Томсино, как следует из записей в соцсетях и рассказа самих Перчиковых, воспринял такую благотворительность как личную обиду и обвинил семью в иждивенчестве и попрошайничестве. "У нас полстраны так живет, не жалуется и ничего не просит. А эти выскочки", – писали они в соцсетях. Затем с фейкового аккаунта вынудили девочку сделать обнаженное фото и распространили его по району, а после стали звонить Елене Перчиковой со скрытых номеров, угрожая, что "в следующий раз дочка будет порвана от уха до уха". Эту информацию СК не комментирует.

Накануне - после очередной серии публикаций о судьбе семьи Перчиковых - пресс-служба администрации Псковской области сообщила, что псковский региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова, вице-губернатор Вера Емельянова, руководство областных комитетов по социальной защите и по образованию, региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав планируют выехать в деревню Томсино Себежского района Псковской области, чтобы на месте всесторонне разобраться в ситуации.

– Эта комиссия может распять меня и отнять дочку, – сказала корреспонденту Радио Свободы мама Таси Перчиковой Елена Анатольевна. Она добавила, что ранее к ней уже приходили сотрудники местной опеки с проверкой условий проживания девочки и ее занятости домашним хозяйством.

По словам Елены Перчиковой, она рассматривает возможность уехать из деревни. Помочь семье также вызвался другой герой публикаций Радио Свобода – сыровар Анвар Зуфаров. Он рассказал, что готов предоставить семье жилье и условия для содержания скота. "В ближайшие дни переезд состоится" - написал в фейсбуке псковский оппозиционный политик Лев Шлосберг. Он также - ещё до сообщения ТАСС - предположил, что российские власти "мрачные вести из Томсино будет называть «фейк-новостями»".

Тася Перчикова 14 декабря 2018 года втайне от матери написала Владимиру Путину.

"У меня мама очень хорошая. Работает она в районной больнице в Себеже, в приемном покое. Зарплаты в больнице не хватает, она меньше МРОТ, поэтому мама работает на двух дежурствах. А еще мама помогает другим. <…> Я очень люблю маму и вижу, как ей тяжело. Помогите пожалуйста, сделать маме подарок – мотоблок или мини-трактор. Чтобы маме было полегче и можно было бы лучше обрабатывать землю. За ней тоже надо ухаживать. Он очень нам нужен. У нас было бы больше грядок. И маме меньше пришлось бы работать лопатой, после дежурств, почти до потери сил. Я буду вам очень благодарна, если вы позвоните, и я смогу вам сама все рассказать. Мы будем очень вам рады, приезжайте к нам в гости, я покажу вам своих питомцев и свои дипломы", – пригласила девочка президента.

Когда обращение Таисии Перчиковой к президенту спустили на местный уровень, медсестра районной больницы отчитала её мать, а социальные работники напомнили об отсутствии регистрации по месту жительства. Владимир Путин на обращение девочки публично не отреагировал.